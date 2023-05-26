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@洛阳人：注意！吃剩的粽子重复加热不超过1次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网马上就到端午节了，今年您家打算吃什么口味的粽子?20日 2023.06.20 11:34

　　马上就到端午节了，今年您家打算吃什么口味的粽子？20日，记者走访洛阳部分卖场、超市发现，虽然市场上的粽子口味越来越多元，但是传统口味的蜜枣、花生大枣、豆沙粽子仍“热度”不减，最受市民的欢迎。

　　咸蛋黄、榴莲粽、熏肠……在涧西区的一家大型超市，各类粽子已经被摆放到了入口处的显眼位置。其中，粽子礼盒从88元至200多元不等，散装粽子的价格根据口味不同，每斤价格约为十几元。促销人员告诉记者，礼盒粽子的保质期比较长，口味也比较多样，适合走亲访友。从上周起便迎来销售高峰，平时每天能卖出几十盒。

　　在位于老城区的一家大型超市，工作人员正在现包现卖粽子，吸引不少顾客。“原材料挺丰富的，看着她现包现煮，环境也比较干净。”一位市民说，记者留意到，大多数市民会选择传统口味的粽子，有的年轻人会再搭配几个咸味粽子。

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，近期，该局持续加强节日期间食品安全专项检查，确保“舌尖上的安全”。同时，提醒广大消费者在选购、加工、贮存、食用粽子时应注意以下几点：

　　选购粽子需细看。购买粽子时要尽量选择正规且信誉度较好的大型商场、超市，千万不要贪便宜或者图方便，在无质量保障的地摊、流动商贩处购买。挑选时要注意观察包装袋是否有破损、漏气或胀袋等现象。同时，要观察粽子外包装是否有印刷清晰的食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等。新鲜粽子的保质期较短，购买时尽可能挑选出厂时间较近的产品。

　　网购粽子时，要选择正规的网购平台和信誉度高的网店经营者，不要被“自制”“私房粽”“全手工制作”等看似美好但其实无生产资质的商家所迷惑。收到网购粽子时，要注意查看，一旦发现问题食品，应及时拍照取证并联系网店经营者或者电商经销平台。

　　警惕“返青粽叶”。许多消费者在选购粽子时都比较青睐颜色鲜艳的，但有一种看起来碧绿的“返青粽子”却有食用风险，消费者在选购时须多加小心。

　　如何鉴别“返青粽叶”？一要看外观，“返青粽叶”色泽青绿，看上去很漂亮，而正常粽叶在制作过程中经过高温蒸煮，颜色会发暗发黄；二要闻味道，“返青粽叶”包的粽子煮后粽香味不浓，反而有淡淡的硫磺味；三要观察煮粽子的水，“返青粽叶”煮后水变绿，正常粽叶煮后水呈现淡黄色。

　　加工制作应谨慎。家庭自制粽子应选择新鲜食材。在选购粽叶时，不要过度追求粽叶颜色，粽叶呈墨绿、黄绿、淡黄都属于正常颜色。制作过程中，应确保馅料新鲜、器皿工具清洁干净。捆扎粽子尽量采用素色棉麻线，松紧适度。

　　不论哪种粽子，吃前都要彻底加热。预包装粽子可按照包装袋标示的方法加工食用，要蒸熟煮透。吃剩的粽子重复加热不超过1次，不食用馅料已发酸、发苦或口味不正的粽子。特别需要注意的是，自制粽子可用高压锅、小火焖煮等方式，确保粽子蒸熟煮透后再食用。

　　正确贮存有技巧。端午时节环境温度较高，粽子营养物质丰富且含水分高，容易酸败变质。目前市面上主要有常温粽子(真空包装粽子)、速冻粽子和新鲜粽子三类，要根据粽子类别，采用不同的方法存放。购买的新鲜粽子或散装粽子保质期短，应及时食用，以防变质。吃剩的粽子应及时冷藏或冻藏。真空包装的粽子开袋后同样需及时冷藏或冻藏。

　　科学食用讲健康。粽子大多属于高糖、高能量的食物，有糖尿病、三高、肝胆疾病的消费者要注意控制食用量，特别是老年人和儿童切忌过量食用，以免引起胃肠负担过重，造成消化不良。

　　如果消费者在购买食用粽子时发现有食品安全问题，请及时拨打12315进行投诉。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 冯国凯)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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