祝贺！洛阳代表队包揽省运会前三金

20日上午，宜阳县水上运动中心传来喜讯！刚刚结束的河南省第十四届运动会青少年竞技组赛艇皮划艇前三个项目决赛上，洛阳代表队接连获胜：在女子划艇1000米单人艇决赛上，19岁的洛阳姑娘何鹏阁夺得本届省运会首金；此后，洛阳选手李晨昊、霍富强夺得男子皮艇甲组1000米双人艇金牌，张超、潘衍澍在男子划艇乙组1000米双人艇上为洛阳夺得第三枚金牌。

洛阳姑娘何鹏阁夺得本届省运会首金

20日上午，宜阳县水上运动中心传来喜讯！刚刚结束的河南省第十四届运动会青少年竞技组赛艇皮划艇前三个项目决赛上，洛阳代表队接连获胜：在女子划艇1000米单人艇决赛上，19岁的洛阳姑娘何鹏阁夺得本届省运会首金；此后，洛阳选手李晨昊、霍富强夺得男子皮艇甲组1000米双人艇金牌，张超、潘衍澍在男子划艇乙组1000米双人艇上为洛阳夺得第三枚金牌。

霍富强 、李晨昊(右）

何鹏阁冲刺终点

李晨昊、霍富强冲刺终点

张超、潘衍澍劈波斩浪，全力前进

据教练介绍，何鹏阁从小学开始接触皮艇项目，2018年首次参加省运会就在两个项目上杀进前八名，是一名大赛型选手。2019年转为划艇项目，4年来多次在全省冠军赛、省锦标赛上夺得冠军，目前在省队接受训练。今年年初举行的河南省赛艇皮划艇锦标赛上，何鹏阁代表洛阳参赛，夺得女子单人划艇1000米、500米和女子双人划艇1000米三项冠军。

劈波斩浪，奋力前进

据介绍，皮划艇是洛阳优势项目。洛阳在洛河宜阳段建设有国家皮划艇激流回旋训练基地，并举办了第十三届全运会皮划艇激流回旋比赛。近年来，洛阳培养了一批皮划艇优秀选手，多次代表全省参加全国各项大赛。洛阳皮划艇队教练员表示，将全力以赴做好接下来的比赛，以优异的成绩为全市人民交上一份满意的答卷。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 李卫超 文/图）