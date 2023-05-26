想改姓名怎么办？这些材料要准备好

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：改名字需要准备哪些材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：改名字需要准备哪些材料？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：改名字需要准备哪些材料？ 洛阳市公安局回复：办理变更姓名业务，需提交以下材料： 1.本人书面申请； 2.本人户口簿和居民身份证； 3.变更姓氏的，需提交符合姓氏选择范围的关系证明材料(网上可以核查到的打印核查页面截图加盖户口专用章)； 4.户籍民警出具人像比对报告(含人像)； 5.采集指纹信息录入平台进行比对并打印截图(标注比对结果并加盖公章)； 6.社区民警调查报告(内容应包括登录公安机关执法办案信息系统查询结果和是否存在五种情形的调查情况)。 点击查看原帖⑥