今起，定鼎门遗址博物馆部分展厅暂停开放

定鼎门遗址博物馆微信公众号发布公告称，定鼎门遗址博物馆二楼展厅今起暂停对外开放，施工期间一楼博物馆正常开放。
定鼎门遗址博物馆微信公众号发布公告称，定鼎门遗址博物馆二楼展厅今起暂停对外开放，施工期间一楼博物馆正常开放。
定鼎门遗址博物馆微信公众号发布公告称，定鼎门遗址博物馆二楼展厅今起暂停对外开放。具体内容如下：
定鼎门遗址博物馆部分展厅暂停开放公告
亲爱的观众朋友们：
为配合定鼎门北广场施工，定鼎门遗址博物馆二楼展厅将从2023年6月20日起暂停对外开放，施工期间一楼博物馆正常开放。
由此给各位观众带来的不便敬请谅解！请您持续关注定鼎门遗址博物馆微信公众号、新浪官方微博，及时了解定鼎门遗址博物馆最新动态。感谢您的理解与支持！
定鼎门遗址博物馆
2023年6月19日
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