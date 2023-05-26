今起，定鼎门遗址博物馆部分展厅暂停开放

定鼎门遗址博物馆微信公众号发布公告称，定鼎门遗址博物馆二楼展厅今起暂停对外开放，施工期间一楼博物馆正常开放。

定鼎门遗址博物馆微信公众号发布公告称，定鼎门遗址博物馆二楼展厅今起暂停对外开放，施工期间一楼博物馆正常开放。 定鼎门遗址博物馆微信公众号发布公告称，定鼎门遗址博物馆二楼展厅今起暂停对外开放。具体内容如下： 定鼎门遗址博物馆部分展厅暂停开放公告 亲爱的观众朋友们： 为配合定鼎门北广场施工，定鼎门遗址博物馆二楼展厅将从2023年6月20日起暂停对外开放，施工期间一楼博物馆正常开放。 由此给各位观众带来的不便敬请谅解！请您持续关注定鼎门遗址博物馆微信公众号、新浪官方微博，及时了解定鼎门遗址博物馆最新动态。感谢您的理解与支持！ 定鼎门遗址博物馆

2023年6月19日 ⑥