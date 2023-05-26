洛阳双瑞橡塑风电叶片大梁板产值实现爆发式增长

42条拉挤生产线全力开动，米黄色大梁板缓缓收卷。

42条拉挤生产线全力开动，米黄色大梁板缓缓收卷。

这些天，在位于涧西区的洛阳双瑞橡塑科技有限公司风电叶片大梁拉挤板产业化项目现场，每天约有60吨大梁板下线，源源不断输送到通辽、滨州、盐城等地的风电叶片生产基地。

“洛阳基地的火热，只是我们公司大梁板产值爆发式增长的缩影。3月底，我们在新疆哈密分公司投产了西北地区首个风电叶片大梁板生产基地，辐射整个西北地区风电叶片产业。”洛阳双瑞橡塑风电事业部副部长胡鸣话语中带着自信。

生产的热情，扩产的激情，折射出不断向好的经营形势，这得益于中国船舶集团七二五所的创新成果——风电叶片大梁板技术。

拉伸强度是钢的2倍以上，密度却不足钢的1/3，风电叶片大梁板这一“神奇板材”，采用环氧树脂作为基体材料，以高模量纤维作为增强材料，通过拉挤工艺制成，是目前风电叶片生产效率最高、成本最低、品质最好的新工艺。

“传统真空灌注工艺是在工厂现场铺层、灌注叶片，风电叶片大梁板则是生产线工业化预制，再到下游工厂像‘搭积木’一样拼贴，效率更高、缺陷更少、强度更高。”胡鸣说。

在风电叶片进入“百米时代”的当下，叶片材料也在向轻量化、高强化方向升级，风电叶片大梁板的市场需求日益增长，使其成为名副其实的风口产业。然而，风电叶片大梁板技术曾长期掌握在欧洲风电龙头手中。

2021年，洛阳双瑞橡塑以中国船舶集团七二五所研发基金项目“风电叶片大梁拉挤板的研制”的科研成果为依托，开始风电叶片大梁板技术落地转化，相继突破了产品性能精准控制和综合协调控制等多项关键技术，解决了产品性能波动大、合格率低等问题，超过30项性能指标全部满足要求且精准可控。

经检测，该款产品较传统工艺可节省50%的制造时间，而且避免了力学性能低、灌注缺陷多、树脂分布不均匀、成型效率低等缺点。产品一经上市，就进入供不应求的热销局面，去年10月其还应用于山东能源渤中海上风电A场址项目H236-8.X平台机组，发出我国平价海上风电第一度电。

创新子落，满盘皆活。今年前5个月，该企业实现产值1.85亿元，同比增长132%。其中大梁板产值超8000万元，已经超越去年全年总值，占总产值比例从去年的约1/4猛增为约一半，成为推动企业效益增长的“主引擎”。

“碳中和、碳达峰”机遇当前，风电行业装机量看涨。“未来我们还将加速推进产品推广，助力我国风电领域自主创新，为实现‘双碳’目标贡献更多力量。”胡鸣语气坚定。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 张毅梦 胡剑颖 文/图）