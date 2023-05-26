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洛阳：乡村旅居开启田园慢生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.20 08:32

　　天高云淡，去乡村体验郊野露营的乐趣；闲暇之时，到依山傍水的乡村民宿享受闲适生活……近年，以民宿度假、露营体验、休闲养生等为特点的乡村旅居日益升温，成为我市文旅市场的新亮点，吸引着越来越多游客感受田园诗意，享受乡村慢生活。

　　乡村休闲度假乐享田园慢生活

乡村民宿 戚帅华 摄

　　“这里山美水美，空气新鲜，良好的生态环境和独具特色的民宿，让人来了就不想走。”近日，在栾川县陶湾镇伊源康养谷，前来度假的郑州游客李坤对这里的环境赞不绝口。

　　伊源康养谷位于陶湾镇南沟，依山傍水，风光秀丽。近年来，当地依托独特的山水资源，建设登山步道、漂流设施、乡村民宿，大力发展健康疗养、休闲度假等乡村旅游业态，吸引了不少游客亲近自然山水，在乡村旅居中体验舒适的慢生活。

　　融入自然，体验农事，品尝美食……随着大众旅游时代的到来，许多游客不再把观光作为乡村旅游的主要目的，而是希望进一步体验乡村的慢生活。

　　临近暑期，在栾川县、洛宁县、新安县等地的景区及周边，一些特色民宿吸引了不少游客前来休闲度假。随着我市民宿产业的快速发展，一批精品民宿在青山绿水间“百花齐放”，吸引更多游客到乡村休闲度假。

　　蓝天白云、草地溪流、帐篷天幕……这样的露营画面，成为不少游客向往的“诗和远方”。我市一些县区抢抓露营旅游新风口，统筹规划和推动露营基地建设，并推出“露营+研学”“露营+演艺”等新模式，满足游客多样化需求。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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