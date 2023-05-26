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今日10时起，在洛阳购买新车可申请购车补贴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.20 08:24

　　记者昨日从市商务局获悉，今日10时，2023年“潮享乐驾，汽车消费节”购车补贴系统开放。届时，在我市购买新车的个人消费者可申请汽车消费补贴。

　　个人消费者可按照以下步骤申请补贴：下载中原银行App，打开后点击页面下方“生活”，定位选择“洛阳”后点击“城市生活”，找到“潮享乐驾，汽车消费节”页面，根据页面提示信息填写相关资料并提交(提交后请注意绑卡)。

　　据悉，此次活动我市计划投入财政资金3000万元(实际金额以财政拨付为准)，对6月1日至6月30日购车的个人消费者提供惠民补贴。补贴按照购车价格(机动车销售统一发票含税价)的3%，通过中原银行对其发放事后补贴，最高每辆1万元。按照申报和审核通过的先后顺序予以发放，先到先得，发完即止，每人仅限享受一次补贴。

　　补贴对象

　　活动期间，在注册于洛阳的汽车销售企业购买非营运车辆(包括新能源车、皮卡车，不包括二手车交易)，开具洛阳市机动车销售统一发票并在洛办理新车注册上牌的个人消费者(户籍不限)。党政机关、企事业单位购买新车的，不在补贴范围。

　　补贴标准

　　按照购车价格(机动车销售统一发票含税价)的3%，通过中原银行对其发放事后补贴，最高每辆1万元。按照申报和审核通过的先后顺序予以发放，先到先得，发完即止，每人仅限享受一次补贴。

　　申领条件

　　消费者(个人)须到洛阳注册的汽车销售企业进行新车选购。

　　购车发票须为洛阳市发票，开具时间须为6月1日0点至6月30日23点59分前；购车后须在6月1日0点至7月7日23点59分前，在洛阳市当地车辆管理所完成机动车新车注册登记。

　　个人购车用户的发票、行驶证、身份证信息要与中原银行申报补贴信息完全一致。活动期间，因新车转卖等原因造成行驶证信息与申请人信息不一致的，不再享受补贴。

　　提交资料

　　6月20日上午10时，补贴申请通道开通后，购车消费者通过中原银行手机银行，如实填写发票信息、行驶证等信息，并上传购车消费者身份证、机动车销售统一发票第一联(发票联)、行驶证，填写银行卡信息，具体信息按照申报页面提示填报。新车发票开票日期、机动车注册登记日期等均须在补贴期限内。如果银行卡等信息填报有误，可能影响补贴正常发放。

　　补贴期限

　　自6月20日上午10时开始申报消费补贴，补贴申请时间最晚至7月20日24时。如7月20日24时前财政补贴资金使用完毕将自动关闭申请通道，截至系统关闭未申请的将视作自动放弃申领资格并不予受理。

　　发放补贴

　　购车消费者提供的材料由相关单位审核后，按照申请和审核通过的先后顺序发放其银行账户，先到先得，发完即止。若补贴资金余额不足以支付最后一名符合条件的申请人的全额补贴，按照资金余额支付，不足部分不再支付。

　　“通过开展参与度高、带动能力强的促消费活动，进一步集聚人气，刺激消费。”市商务局相关负责人表示，下一步，我市将围绕年轻化、多样化消费趋势，引导商贸企业推出丰富的促消费活动，持续推动商贸消费扩容提质，激发市场活力，助力消费持续快速增长。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李倩)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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