他乡变故乡 洛阳“老漂族”融入新生活

退休后，本应放松身心、安度晚年，可如今，不少老人为了帮儿女照顾年幼的孙辈，背井离乡到子女工作的城市，虽获得“膝下承欢”的快乐，但也面临困惑和尴尬。

退休后，本应放松身心、安度晚年，可如今，不少老人为了帮儿女照顾年幼的孙辈，背井离乡到子女工作的城市，虽获得“膝下承欢”的快乐，但也面临困惑和尴尬。

近日，记者在涧西区长安路二社区见到王丽丽，她在广州陪伴孙女成长8年。那段时光里，她从最初的融不进去，到现在把他乡变故乡，在那片土地上发光发热。

王丽丽（右）与朋友分享游玩时的照片

困惑

难以融入当地生活却放不下儿女和孙辈

“老都老了，还要到一个新地方‘重新上岗’。”回忆起2015年年初到广州时的感受，今年62岁的王丽丽感慨道。如今，像她这样为支持儿女事业、照料第三代而背井离乡，到子女工作城市的随迁老人，被称为“老漂族”。

王丽丽在广州生活的小区很大，设施齐全，绿化美丽，但对她来说，儿女们上班后，偌大的社区里，她只能与孙女沟通。由于本地人有浓重的口音，她听不懂别人说的话，更难与别人沟通，她感觉“融不进广州的生活”。

一位老人曾向王丽丽吐露心声：“我在老家是社区志愿者，但换了新环境，不知自己能否胜任……”不少老人因说话带有乡音，不敢与人聊天，无法融入当地人的生活圈。一些性格外向的老人，也因此变得沉默。

有几次，王丽丽与在洛阳生活的老伴儿商量，让孩子请保姆，她想回老家过几天舒坦日子，但是看着每天早出晚归的子女，想想他们的经济压力，再看看爷爷奶奶叫个不停的孙辈，话到嘴边又收了回去。许多随迁老人都有一个共同处境：难以融入当地生活，却放不下儿女和孙辈。

转机

主动寻找共同话题 通过社区融入新生活

“改变不了现实，只能自己努力适应。”王丽丽说，在小区里，多数老人一边照看玩耍的孙辈，一边安静地坐着。在偶尔的发愣中，她捕捉到了老年朋友的落寞。

为了更好地融入，王丽丽开始主动与周边的朋友交流育儿心得、打听教育资源、一起谈论起子女……由于她的主动破冰，来自天南海北的20多个爷爷奶奶，虽然语言不通，经历不同，但他们有共同的话题——如何带好孙辈。

王丽丽说，每天一大早，这20多个爷爷奶奶会定时聚在一起，有的带着玩具，有的带上美食，孩子有了玩伴儿，他们也有了说话的人。随着圈子的扩大，她找到了更广阔的天地。

经河南老乡介绍，王丽丽加入了当地“心悦艺术团”。在这里，她可以学习唱歌、跳舞，与当地的朋友一起做公益。在重阳节，她与团友到养老院做公益，为老人们送去精彩演出；在节假日，她给天南海北的朋友介绍洛阳美食，给朋友送去自己做的燕菜；带着孙辈一起看风景，游览了中山、珠海、顺德、佛山等地……

“融入新的生活环境后，感受到生活在他乡与生活在故乡没什么区别。”王丽丽说，为了让他们这些“老漂族”更好地融入新生活，社区还发起“悦漂族行动”，通过挖掘老人的需求和爱好，为其融入社区搭桥铺路。慢慢地，越来越多“老漂族”走出家门，为社区治理提出“金点子”，通过“老有所为”收获“老有所乐”。