体育舞蹈比赛精彩落幕 洛阳赛事保障工作获赞

昨日，河南省第十四届运动会社会组(省辖市组)体育舞蹈比赛在洛阳市体育中心体育馆落下帷幕。洛阳代表队收获颇丰，共获得4个一等奖和4个二等奖，展现了洛阳良好的全民健身基础。赛场之外，洛阳的赛事保障工作也受到各方点赞。

昨日，省十四运会社会组体育舞蹈比赛结束，8名来自河南科技大学的志愿者化身“唐宫小姐姐”，为颁奖仪式提供服务。现场众多参赛选手、裁判员争相与她们合影留念。据悉，洛阳3所高校的600多名志愿者已投入到省运会的服务保障工作中，在服务省运会的同时，将充分展示洛阳的汉服文化和悠久历史。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 摄）

昨日，河南省第十四届运动会社会组(省辖市组)体育舞蹈比赛在洛阳市体育中心体育馆落下帷幕。洛阳代表队收获颇丰，共获得4个一等奖和4个二等奖，展现了洛阳良好的全民健身基础。赛场之外，洛阳的赛事保障工作也受到各方点赞。

洛阳代表队发挥出色

经过两天的比拼，洛阳代表队发挥出色，参赛的4对选手个个身手不凡，为洛阳争得4个一等奖和4个二等奖。其中，关永旭、刘雨佳组合获得拉丁舞A组和B组两个项目的一等奖。

“比赛过程完美，发挥得特别好。”赛后接受记者采访时，关永旭、刘雨佳两位选手笑容满面。刘雨佳说，在家乡主场比赛，现场观众给了他们无尽的力量，让她的临场表现越发稳健。

青年选手关永旭是国家一级教师，屡次在全省、全国大赛上获奖。他说，希望通过本次比赛吸引更多年轻人关注体育舞蹈，让洛阳充满青春活力。