中实重机：外贸订单量持续增长 矿用设备“漂洋过海”

昨日，在位于涧西区的中实洛阳重型机械有限公司生产车间内，一批大型矿用磨机即将发往国外。 昨日，在位于涧西区的中实洛阳重型机械有限公司生产车间内，一批大型矿用磨机即将发往国外。 该公司是河南省机械行业重型制造基地，集产品开发设计、生产制造、安装调试、技术服务为一体。近年，该公司坚持“双循环”发展之路，专注于产品核心领域的智能制造和技术创新，顺利通过省级质量标杆认定，产品市场占有率持续提升，在国内和国外市场客户中树立起良好的口碑。“洛阳造”矿用设备远销德国、澳大利亚、印度尼西亚、南非等30多个国家和地区。今年前5个月，该公司外贸订单量持续增长，完成订单额4000余万元。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 朱瑜梅 摄）