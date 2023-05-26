洛阳中考考生6月25日可看考点

昨日，洛阳市2023年普通高中招生考试安全工作暨考务培训会议举行，公布了今年的考生人数、考点安排等。

昨日，洛阳市2023年普通高中招生考试安全工作暨考务培训会议举行，公布了今年的考生人数、考点安排等。市教育考试中心相关负责人对中考入场要求进行提醒。

数据：全市188187人报名参加中考

今年，全市共188187名考生报名参加中考，比去年增加4804人。

其中，全市九年级考生89086人，除偃师区、孟津区以外的城市区考生26925人(含原吉利区652人、涧西区7321人、西工区3458人、老城区934人、瀍河区2242人、洛龙区8197人、伊滨区4121人)，偃师区5688人，孟津区5414人，新安县6225人，伊川县12228人，汝阳县7015人，宜阳县8079人，洛宁县4701人，嵩县8048人，栾川县4763人。

全市八年级考生99101人，除偃师区、孟津区以外的城市区考生29640人(含原吉利区637人，涧西区8163人，西工区3747人，老城区1030人，瀍河区2706人，洛龙区8916人，伊滨区4441人)，偃师区5978人，孟津区5275人，新安县6518人，伊川县14163人，汝阳县8438人，宜阳县8800人，洛宁县5820人，嵩县9169人，栾川县5300人。

全市九年级设70个考点2978个考场，八年级设77个考点3313个考场。

其中，除偃师区、孟津区以外的城市区(含原吉利区)八年级、九年级考生，将在31个考点参加中考。（>>>2023洛阳中考考点公布！）