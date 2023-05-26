洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

门前一株枣 岁岁不知老(洛阳古代名果)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.06.20 08:18

　　入夏以来，樱桃先熟，随后杏、李、桃等陆续上市。

　　“樱桃，处处有之，而洛中者最胜。”在古人看来，小小的樱桃不仅美味，还有着大大的寓意。洛阳自古盛产樱桃，更留下了许多与樱桃有关的典故。除樱桃外，洛阳的桃、李、杏、梨、石榴等也都曾留名史册。今天，我们就来聊聊洛阳古代名果的那些故事。

　　嫁女抱孙说美枣

　　“门前一株枣，岁岁不知老。阿婆不嫁女，那得孙儿抱？”在南北朝时期的《折杨柳枝歌》中，一名女子看着家门口年年开花结果的枣树，想到自己的终身大事，不由得对母亲发出了这样的“灵魂拷问”。

　　在千年后的今天，人们重读此诗，依然能体会到女子当初的“恨嫁”心情。只是有人难免纳闷儿：为什么枣树会和嫁女联系在一起？

　　其实，枣本来就是古代婚俗的一部分。

　　枣原产于中国，在河洛地区已有数千年的栽培历史。它的品种很多，晋人郭义恭在《广志》中就记载了洛阳历史上的几种名枣，如谷城紫枣、仙人枣、夏白枣等，其他如各地的牛头枣、细腰枣等更是不胜枚举。

　　不过，无论什么品种，枣的“祖先”都可以追溯到酸枣。酸枣古代又称棘，古诗中有“甘瓜抱苦蒂，美枣生荆棘”的说法，东汉许慎在《说文解字》中也称：“棘，小枣丛生者。”

　　酸枣果实小，味较酸，通常用来入药，而枣则亦果亦粮，在古人的餐桌上占据一席之地。如西周初年，周公定鼎洛邑，制礼作乐，《周礼》中就规定周天子的菜单上除了五谷、五蔬等，还要有枣、李、桃等五果。在我国最早的诗歌总集《诗经》中，也留下了“八月剥枣，十月获稻。为此春酒，以介眉寿”的诗句。

　　枣成为婚俗的一部分，也是从周人开始的。《礼记》中记载，周人初次见面或拜见尊长时要馈赠礼物，称为贽(音同志)。男女有别，贽也不同，如《左传》中称男贽为“大者玉帛，小者禽鸟”，女贽则主要为枣、栗等。

　　东汉时，大儒何休为《春秋公羊传》作注，又详细解释了周人婚俗中的女贽，称女子出嫁的第二天早上拜见公婆，要以枣、栗为贽。为什么一定是枣、栗呢？因为古人认为：“枣，早也；栗，肃也。”早起战栗，可代表新妇对公婆的敬肃之意。

　　后来，随着婚俗的演变，新妇不再以枣、栗为贽，但人们仍会在新房中放入枣、栗等果品，以祝福新人早生贵子(女)、多子多孙。

　　古人食枣故事多

　　枣树易成活。北魏末年，农学家贾思勰在《齐民要术》中说，如果旱涝之地不能种庄稼，那就种枣树吧。这样一来，枣便承担了粮食的部分使命。

　　《战国策》中记载，东周时洛阳人苏秦要合纵六国，以抗强秦。他到燕国后，为打消燕文侯的顾虑，就说燕国“南有碣石、雁门之饶，北有枣栗之利”，即使百姓不种田，也可靠“枣栗之实”实现粮食自由。

　　当然，若遇战乱或饥荒，枣和栗也会成为救命粮。东汉末年，董卓一把火烧了洛阳城，逼汉献帝西迁关中。《后汉书》中记载，董卓死后，汉献帝一行东归洛阳，途中为追兵所迫，伏皇后流落晋南安邑，“御服穿敝，唯以枣栗为粮”。

　　为便于保存或增加美味，古人也会将枣制成果干，就是枣脯(音同斧)。春秋时期，楚庄王有一匹爱马，他不让人喂草料，而是天天“啖以枣脯”，结果这匹马因营养过剩而死。楚庄王悲痛万分，竟作了一个荒唐的决定，就是以大夫之礼葬马，好在最终被人劝止了。

　　东汉延光四年(公元125年)十月，中黄门孙程为拥立汉顺帝刘保，还用枣脯拉拢了一批死党。当时，他欲除掉宦官江京这个对手，就在洛阳宫的盛化门外约见马国等人，诈称“天子与我枣脯。与若枣者，早成之”。众人分得枣脯，以此为号，果然成了大事。

　　魏晋时期，洛阳城中的华林园是皇家园林，种有数十棵名贵枣树。不过，皇家的枣没那么好吃，有人一着不慎，还为此丢了性命。如南朝刘义庆在《世说新语》中说，魏文帝曹丕忌惮弟弟任城王曹彰，就在曹彰入京朝觐时请其下围棋，并趁机准备了一些毒枣，将爱吃枣的曹彰毒死了。

　　史书只记载曹彰是“暴毙”，因此这个故事的真实性有待考证。不过，说西晋太子司马遹(音同玉)为酒枣所害，似乎世人并无争议。

　　据《晋书》记载，晋惠帝在位时，皇后贾南风擅权。她欲废黜太子司马遹，就赐了酒枣让他吃下。司马遹醉后被逼着抄了一份反词，不久被害，这引发了“八王之乱”，西晋王朝也从此走向末路。

　　华林园中仙人枣

　　洛阳华林园的枣树中，最有名的是仙人枣。

　　北魏杨衒之在《洛阳伽蓝记》中说，仙人枣“长五寸，把之两头俱出，核细如针，霜降乃熟，食之甚美”，又说相传它出自昆仑山，一名西王母枣。

　　仙人枣就是西王母枣吗？其实不一定。此前，晋人郭义恭在《广志》中描述华林园中的西王母枣，称其“大如李核，三月熟”，为众果中的先熟者，可见二者并不相同。

　　然而，无论仙人枣还是西王母枣，都向世人传递出一个信息，就是它与凡果不同，人们幻想吃了它能够沟通神仙。如成书于东汉的《神农本草经》中就说，枣可以“补中益气，久服神仙”。

　　仙人食枣的传说，在西汉时已经出现。《史记》中记载，汉武帝想寻求成仙之术，托方士公孙卿帮他完成愿望。公孙卿在洛阳缑氏城发现“有物若雉，往来城上”，认为这就是“仙人迹”，便劝汉武帝在缑氏城上建楼观，置脯枣，招引神仙。

　　汉武帝东封泰山时，曾按照公孙卿的指引，亲自登缑氏城寻访神仙。另一名方士李少君则告诉他，海中的蓬莱山上有神仙叫安期生，自己亲眼见到“安期生食巨枣”，枣大如瓜。汉武帝一听来了兴致，又立即派人入海求仙。

　　安期生的传说在历代流传很广。唐玄宗天宝年间，李白与杜甫在洛阳相见，之后二人北渡黄河到王屋山访道，并结识了一位叫孟大融的道人。后来在《寄王屋山人孟大融》一诗中，李白写道：“我昔东海上，劳(同崂)山餐紫霞。亲见安期公，食枣大如瓜。”

　　与诗仙李白的浪漫不同，在诗圣杜甫笔下，枣是平实而富有生活气息的。如少年时他在洛阳，衣食无忧，“庭前八月梨枣熟，一日上树能千回”。晚年时，他流落蜀地，生计艰难，依然说“堂前扑枣任西邻，无食无儿一妇人”。这样的枣没有仙气，却照出了诗人的悲悯情怀。(洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
        几天前，3名有呕血症状的急性消化道出血患者，接连被送至河科大二附院急救。急诊科医生经过检查发现，患者病...
  • ·正打着麻将 他突然一头栽倒
  • ·孩子得了疱疹性咽峡炎怎么办？
  • ·连着两晚“烧烤+啤酒” 他进了医院……
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显主持召开专题会议研究世客会筹...
  • 江凌与华为公司高级副总裁杨瑞凯举行...
  • 洛阳与建行河南省分行签署战略合作协议
  • 端午节假期，洛阳龙门站将增开旅客列车
  • 今日10时起，在洛阳购买新车可申请购...
  • 洛阳中考考生6月25日可看考点
  • 事关端午节假期！洛阳发布重要消费提醒
  • 端午假期出行，洛阳交警送上“安全锦囊”
  • 洛阳：乡村旅居开启田园慢生活
  • 体育舞蹈比赛精彩落幕 洛阳赛事保障工...
    		•
    百姓呼声
    郑州路防洪渠全段治理预计6月初全面开工
    腾讯地图怎么查不到公交实时信息了？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    王城广场掠影

    龙门山色

    荷艳

    街拍老城
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605