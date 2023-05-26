门前一株枣 岁岁不知老(洛阳古代名果)

入夏以来，樱桃先熟，随后杏、李、桃等陆续上市。

入夏以来，樱桃先熟，随后杏、李、桃等陆续上市。

“樱桃，处处有之，而洛中者最胜。”在古人看来，小小的樱桃不仅美味，还有着大大的寓意。洛阳自古盛产樱桃，更留下了许多与樱桃有关的典故。除樱桃外，洛阳的桃、李、杏、梨、石榴等也都曾留名史册。今天，我们就来聊聊洛阳古代名果的那些故事。

嫁女抱孙说美枣

“门前一株枣，岁岁不知老。阿婆不嫁女，那得孙儿抱？”在南北朝时期的《折杨柳枝歌》中，一名女子看着家门口年年开花结果的枣树，想到自己的终身大事，不由得对母亲发出了这样的“灵魂拷问”。

在千年后的今天，人们重读此诗，依然能体会到女子当初的“恨嫁”心情。只是有人难免纳闷儿：为什么枣树会和嫁女联系在一起？

其实，枣本来就是古代婚俗的一部分。

枣原产于中国，在河洛地区已有数千年的栽培历史。它的品种很多，晋人郭义恭在《广志》中就记载了洛阳历史上的几种名枣，如谷城紫枣、仙人枣、夏白枣等，其他如各地的牛头枣、细腰枣等更是不胜枚举。

不过，无论什么品种，枣的“祖先”都可以追溯到酸枣。酸枣古代又称棘，古诗中有“甘瓜抱苦蒂，美枣生荆棘”的说法，东汉许慎在《说文解字》中也称：“棘，小枣丛生者。”

酸枣果实小，味较酸，通常用来入药，而枣则亦果亦粮，在古人的餐桌上占据一席之地。如西周初年，周公定鼎洛邑，制礼作乐，《周礼》中就规定周天子的菜单上除了五谷、五蔬等，还要有枣、李、桃等五果。在我国最早的诗歌总集《诗经》中，也留下了“八月剥枣，十月获稻。为此春酒，以介眉寿”的诗句。

枣成为婚俗的一部分，也是从周人开始的。《礼记》中记载，周人初次见面或拜见尊长时要馈赠礼物，称为贽(音同志)。男女有别，贽也不同，如《左传》中称男贽为“大者玉帛，小者禽鸟”，女贽则主要为枣、栗等。

东汉时，大儒何休为《春秋公羊传》作注，又详细解释了周人婚俗中的女贽，称女子出嫁的第二天早上拜见公婆，要以枣、栗为贽。为什么一定是枣、栗呢？因为古人认为：“枣，早也；栗，肃也。”早起战栗，可代表新妇对公婆的敬肃之意。

后来，随着婚俗的演变，新妇不再以枣、栗为贽，但人们仍会在新房中放入枣、栗等果品，以祝福新人早生贵子(女)、多子多孙。

古人食枣故事多

枣树易成活。北魏末年，农学家贾思勰在《齐民要术》中说，如果旱涝之地不能种庄稼，那就种枣树吧。这样一来，枣便承担了粮食的部分使命。

《战国策》中记载，东周时洛阳人苏秦要合纵六国，以抗强秦。他到燕国后，为打消燕文侯的顾虑，就说燕国“南有碣石、雁门之饶，北有枣栗之利”，即使百姓不种田，也可靠“枣栗之实”实现粮食自由。

当然，若遇战乱或饥荒，枣和栗也会成为救命粮。东汉末年，董卓一把火烧了洛阳城，逼汉献帝西迁关中。《后汉书》中记载，董卓死后，汉献帝一行东归洛阳，途中为追兵所迫，伏皇后流落晋南安邑，“御服穿敝，唯以枣栗为粮”。

为便于保存或增加美味，古人也会将枣制成果干，就是枣脯(音同斧)。春秋时期，楚庄王有一匹爱马，他不让人喂草料，而是天天“啖以枣脯”，结果这匹马因营养过剩而死。楚庄王悲痛万分，竟作了一个荒唐的决定，就是以大夫之礼葬马，好在最终被人劝止了。

东汉延光四年(公元125年)十月，中黄门孙程为拥立汉顺帝刘保，还用枣脯拉拢了一批死党。当时，他欲除掉宦官江京这个对手，就在洛阳宫的盛化门外约见马国等人，诈称“天子与我枣脯。与若枣者，早成之”。众人分得枣脯，以此为号，果然成了大事。

魏晋时期，洛阳城中的华林园是皇家园林，种有数十棵名贵枣树。不过，皇家的枣没那么好吃，有人一着不慎，还为此丢了性命。如南朝刘义庆在《世说新语》中说，魏文帝曹丕忌惮弟弟任城王曹彰，就在曹彰入京朝觐时请其下围棋，并趁机准备了一些毒枣，将爱吃枣的曹彰毒死了。

史书只记载曹彰是“暴毙”，因此这个故事的真实性有待考证。不过，说西晋太子司马遹(音同玉)为酒枣所害，似乎世人并无争议。

据《晋书》记载，晋惠帝在位时，皇后贾南风擅权。她欲废黜太子司马遹，就赐了酒枣让他吃下。司马遹醉后被逼着抄了一份反词，不久被害，这引发了“八王之乱”，西晋王朝也从此走向末路。

华林园中仙人枣

洛阳华林园的枣树中，最有名的是仙人枣。

北魏杨衒之在《洛阳伽蓝记》中说，仙人枣“长五寸，把之两头俱出，核细如针，霜降乃熟，食之甚美”，又说相传它出自昆仑山，一名西王母枣。

仙人枣就是西王母枣吗？其实不一定。此前，晋人郭义恭在《广志》中描述华林园中的西王母枣，称其“大如李核，三月熟”，为众果中的先熟者，可见二者并不相同。

然而，无论仙人枣还是西王母枣，都向世人传递出一个信息，就是它与凡果不同，人们幻想吃了它能够沟通神仙。如成书于东汉的《神农本草经》中就说，枣可以“补中益气，久服神仙”。

仙人食枣的传说，在西汉时已经出现。《史记》中记载，汉武帝想寻求成仙之术，托方士公孙卿帮他完成愿望。公孙卿在洛阳缑氏城发现“有物若雉，往来城上”，认为这就是“仙人迹”，便劝汉武帝在缑氏城上建楼观，置脯枣，招引神仙。

汉武帝东封泰山时，曾按照公孙卿的指引，亲自登缑氏城寻访神仙。另一名方士李少君则告诉他，海中的蓬莱山上有神仙叫安期生，自己亲眼见到“安期生食巨枣”，枣大如瓜。汉武帝一听来了兴致，又立即派人入海求仙。

安期生的传说在历代流传很广。唐玄宗天宝年间，李白与杜甫在洛阳相见，之后二人北渡黄河到王屋山访道，并结识了一位叫孟大融的道人。后来在《寄王屋山人孟大融》一诗中，李白写道：“我昔东海上，劳(同崂)山餐紫霞。亲见安期公，食枣大如瓜。”

与诗仙李白的浪漫不同，在诗圣杜甫笔下，枣是平实而富有生活气息的。如少年时他在洛阳，衣食无忧，“庭前八月梨枣熟，一日上树能千回”。晚年时，他流落蜀地，生计艰难，依然说“堂前扑枣任西邻，无食无儿一妇人”。这样的枣没有仙气，却照出了诗人的悲悯情怀。(洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英)