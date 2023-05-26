甘于做铺垫性的工作——一谈树立和践行正确政绩观

大咖会聚，共话洛阳何以“氢赢未来”；多企联手，共设氢能产业基金；真金白银，为产业发展重金加持……日前举行的2023中国(洛阳)氢能与燃料电池产业发展大会，让洛阳再次站在“距离风口最近的地方”，向着打造“中国氢城”又迈进一步。

“没有什么一蹴而就，一切都是厚积薄发。”

大咖会聚，共话洛阳何以“氢赢未来”；多企联手，共设氢能产业基金；真金白银，为产业发展重金加持……日前举行的2023中国(洛阳)氢能与燃料电池产业发展大会，让洛阳再次站在“距离风口最近的地方”，向着打造“中国氢城”又迈进一步。

紧盯风口、抢滩布局、系统推进，洛阳力推“氢城之链、生态共建”的背后，是对“氢能是未来能源技术革命和产业发展的重要战略方向”的清醒认知，是角逐崭新赛道、抢占未来产业的时不我待，更是对自身“优势再造、换道领跑”的蓄势聚能。

由此想到不久前，市委理论学习中心组举行集体学习研讨，聚焦树立和践行正确政绩观一口气提出“三个甘于”，首要就是甘于做铺垫性的工作。“九层之台，起于累土”，正如洛阳在发展氢能产业上不遗余力夯基垒台，甘于做铺垫性工作，就是要摒弃急于求成的浮躁心态，不求“造势一时”但求“造福一方”，多做打牢基础的事，多谋泽被后人的事，为一方发展蓄积更多底气与红利。

安徽合肥，之所以仅用14年实现GDP从千亿到万亿的跨越，就在于当地干部在抢抓风口上下足了功夫，一步一个脚印引进以“芯屏汽合”为代表的风口产业，一个个千亿级产业集群拔地而起；浙江余村，之所以早早端上乡村生态旅游金饭碗，就在于当地干部20多年前即关停矿山、修复生态，在改善环境上做足了文章，成功把绿水青山变成金山银山……事实一再证明，唯有扎实的铺垫，才有华丽的蝶变！

再看今天的洛阳，立足重塑城市核心竞争力，整座城市凝心聚力发展风口产业，以精准招商引来华为、360、宁德时代等一批龙头企业与风口项目。许多项目特别是重大项目，从签约到开工再到投产往往需要一两年甚至更长时间，这意味着重塑产业格局绝非一日之功，也意味着对很多干部而言，哪怕为之倾尽心血也难以短期看到明显成效。纵如此，河洛大地大抓产业的热潮也依然一浪高过一浪，照见不少干部甘做“栽树人”的境界与担当。

同样，置身全面推进乡村振兴的新征程，今日洛阳以“三清两建”直面乡村治理难题。清资产、清“村霸”、清矛盾，建强经济合作组织和村民自治组织……比起诸如刷墙种树的面上工作，这些触及深层矛盾的工作不易被外界感知，却是直击痛点的奠基性工程，当一个个乡村风气好了、组织强了、人心齐了，必将迈向群众参与振兴、自我振兴的良性轨道。

有人说，为官一任，哪儿有那么多轰轰烈烈，能多为后人做些铺路搭桥之事便已不凡。勇做奋进者、开拓者、奉献者，甘于做铺垫性工作，历史长河里终有我们的荣光！（洛平）