端午假期出行，洛阳交警送上“安全锦囊”

再过几天就是端午假期了，届时洛阳境内高速公路、主干道及主要旅游线路交通压力将明显增大。记者19日从洛阳交警部门获悉，该部门近日发布了2023年端午节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案。

再过几天就是端午假期了，届时洛阳境内高速公路、主干道及主要旅游线路交通压力将明显增大。记者19日从洛阳交警部门获悉，该部门近日发布了2023年端午节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案。

交通流量预判

尽管端午假期高速公路小客车通行不免费，但市民消夏避暑出行愿望比较高。交警部门预测，假期内，近郊游、乡村游等会比较热，城市区及周边道路将迎来交通高峰。预计端午假期高速出城高峰出现在22日上午，24日15时至19时为返程高峰。

届时，洛阳房各条高速公路，310、311国道，246、328省道，沿黄公路等将会比较繁忙。前往老君山、重渡沟、白云山、小浪底、龙潭大峡谷及黄河沿线景区的车辆会大幅增加；“三夏”农忙进入收尾阶段，一些道路上会有收割机、拖拉机、农用车等车辆。目前，洛阳已进入汛期，容易出现恶劣天气，局部道路可能会积水或损坏，要多加注意。

大型活动及施工路段

大型活动

2023年洛阳市第五届端午龙舟大赛将于22日举办，地点在新街桥北头东侧的隋唐大运河文化博物馆对面，交警部门将根据现场情况实时采取措施。

施工路段

西工区：健康东路的解放路至纱厂路段，解放路的凯旋路至中州路段，唐宫路的嘉豫门大街至定鼎路段。

涧西区：西苑路周山大道路口，滨河北路的侯天路至金鑫路段。

洛龙区：龙顾路魏湾段。

伊滨区：西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，南山大道伊滨路口封闭断行。前往伊滨区的车辆从二广高速伊滨站下站，绕行科技大道、孝文大道。

偃师区：207国道府店桥段，顾龙路顾县花坛到白云社区段，310国道伊河大桥、洛河桥等均为半幅通行路段。

孟津区：英才路的桂花大道至河图路段，大岗路的河阳路至中原路段。

伊川县：二程大道的鹤鸣大道至八一路段，酒城南路的植物园路至联盟路段，343国道大卢线登封界至伊川产业集聚区段，鹤鸣大道的伊龙桥至伊川北大门段。

宜阳县：241国道呼北线柏坡至洛宁交界处段对大车实行封闭，小型车辆要听从保通人员指挥有序通行；319国道夏宜线白杨至赵保段封闭，禁止一切车辆通行。

汝阳县：罗葛路妙水段，酒祖大道东段，汝椒路城东段，汝安路口红绿灯右转至车坊村段等。

洛宁县：343国道大卢线罗岭段路面封闭施工，大车一律禁止通行，小车可从便道行驶；迎宾大道经五路至交通安全执法站路段半幅通行。