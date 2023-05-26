洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关端午节假期！洛阳发布重要消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.19 21:01

　　粽叶飘香五月五，浓情端午共安康。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布端午节假期消费提示——

　　选购粽子需注意。消费者在购买粽子的时候应选择正规商场、大型超市或信誉好的网店进行购买，不要被“低价”“优惠”等促销广告迷惑，尽量避免在流动摊贩购买粽子等食品。选购粽子时请仔细查看包装标识，选择有厂名厂址、生产日期、保质期、成分配料表、营养标签，且在保质期内的食品，不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品。

　　选择餐饮要慎重。端午假期，很多消费者会预订餐厅和家人、朋友聚餐。要选择证照齐全环境整洁的餐饮服务单位就餐，少吃生食海鲜，不吃感官异常或未烧熟煮透的食物。就餐时，应主动索取发票等就餐凭证。吃火锅时各种菜肴要煮熟煮透，盛放生熟食品容器要分开，防止交叉污染。若发现食物异常，要立即停止食用，如身体出现不适，及时就医。

　　出门旅游重安全。端午假期也是旅游高峰期，不少消费者会出门游玩。在选择跟团游需签订合同时，应对合同条款仔细阅读，对于一些容易引发纠纷的事项要在合同中明确约定。选择自行出游的消费者需注意规划路线，提前订购酒店以及车票，出行前查询目的地天气。

　　粽子美味勿贪食。粽子中淀粉、糖分和脂肪的含量较高，多吃容易积食，建议适量食用。特别是老人与小孩食用可以搭配蔬菜、水果少量食用。患有三高、有肝胆疾病、对饮食有特殊要求的基础病的消费者要根据医嘱少食或不食。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒消费者，在购买商品或接受服务时，应索要并保管好发票及相关购物凭证，如遇消费纠纷或发现涉及市场监管领域的违法线索，可拨打24小时12315热线电话进行投诉举报，依法维护自身权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
        几天前，3名有呕血症状的急性消化道出血患者，接连被送至河科大二附院急救。急诊科医生经过检查发现，患者病...
  • ·正打着麻将 他突然一头栽倒
  • ·孩子得了疱疹性咽峡炎怎么办？
  • ·连着两晚“烧烤+啤酒” 他进了医院……
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显主持召开专题会议研究世客会筹...
  • 江凌与华为公司高级副总裁杨瑞凯举行...
  • 洛阳与建行河南省分行签署战略合作协议
  • 端午节假期，洛阳龙门站将增开旅客列车
  • 今日10时起，在洛阳购买新车可申请购...
  • 洛阳中考考生6月25日可看考点
  • 事关端午节假期！洛阳发布重要消费提醒
  • 端午假期出行，洛阳交警送上“安全锦囊”
  • 洛阳：乡村旅居开启田园慢生活
  • 体育舞蹈比赛精彩落幕 洛阳赛事保障工...
    		•
    百姓呼声
    郑州路防洪渠全段治理预计6月初全面开工
    腾讯地图怎么查不到公交实时信息了？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    王城广场掠影

    龙门山色

    荷艳

    街拍老城
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605