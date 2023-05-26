事关端午节假期！洛阳发布重要消费提醒

粽叶飘香五月五，浓情端午共安康。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布端午节假期消费提示。

粽叶飘香五月五，浓情端午共安康。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布端午节假期消费提示——

选购粽子需注意。消费者在购买粽子的时候应选择正规商场、大型超市或信誉好的网店进行购买，不要被“低价”“优惠”等促销广告迷惑，尽量避免在流动摊贩购买粽子等食品。选购粽子时请仔细查看包装标识，选择有厂名厂址、生产日期、保质期、成分配料表、营养标签，且在保质期内的食品，不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品。

选择餐饮要慎重。端午假期，很多消费者会预订餐厅和家人、朋友聚餐。要选择证照齐全环境整洁的餐饮服务单位就餐，少吃生食海鲜，不吃感官异常或未烧熟煮透的食物。就餐时，应主动索取发票等就餐凭证。吃火锅时各种菜肴要煮熟煮透，盛放生熟食品容器要分开，防止交叉污染。若发现食物异常，要立即停止食用，如身体出现不适，及时就医。

出门旅游重安全。端午假期也是旅游高峰期，不少消费者会出门游玩。在选择跟团游需签订合同时，应对合同条款仔细阅读，对于一些容易引发纠纷的事项要在合同中明确约定。选择自行出游的消费者需注意规划路线，提前订购酒店以及车票，出行前查询目的地天气。

粽子美味勿贪食。粽子中淀粉、糖分和脂肪的含量较高，多吃容易积食，建议适量食用。特别是老人与小孩食用可以搭配蔬菜、水果少量食用。患有三高、有肝胆疾病、对饮食有特殊要求的基础病的消费者要根据医嘱少食或不食。

洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒消费者，在购买商品或接受服务时，应索要并保管好发票及相关购物凭证，如遇消费纠纷或发现涉及市场监管领域的违法线索，可拨打24小时12315热线电话进行投诉举报，依法维护自身权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)