端午节假期，洛阳龙门站将增开旅客列车

为方便广大旅客出行，端午节假期，洛阳站、洛阳龙门站将增加临客12列，其中高铁10列、普速2列。
为方便广大旅客出行，端午节假期，洛阳站、洛阳龙门站将增加临客12列，其中高铁10列、普速2列。
为方便广大旅客出行，端午节假期，洛阳站、洛阳龙门站将增加临客12列，其中高铁10列、普速2列。
具体车次为：
G9194次，洛阳龙门—商丘
G9196次，三门峡南—郑州东
G4056次，西安北—北京西
G4618次，洛阳龙门—北京西
G4838次，洛阳龙门—北京西
G9193次，郑州东—洛阳龙门
G9195次，商丘—三门峡南
G4055次，北京西—西南北
G4617次，北京西—洛阳龙门
G4837次，北京西—洛阳龙门
K4590次，洛阳—北京西
K4589次，北京西—洛阳
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