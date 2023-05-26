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端午节，来洛阳古墓博物馆免费制作“龙舟彩画”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.19 18:22

洛阳古墓博物馆展厅

　　端午节，又称“端阳节”，今年的端午节在本周四。记者从洛阳古墓博物馆获悉，当天，该博物馆将推出“粽叶飘香，龙舟破浪”免费公益社教活动，邀请小朋友在丰富的活动中深入了解端午节的传统习俗，体验传统节日的魅力。

　　端午节，起源于中国，最初是上古先民以龙舟竞渡形式祭祀龙祖的节日。因战国时期的楚国诗人屈原在端午节抱石跳汨罗江自尽，后亦将端午节作为纪念屈原的节日；个别地方也有纪念伍子胥、曹娥及介子推等说法。

　　端午节在传承发展中杂糅了多种民俗为一体，节俗内容丰富，划龙舟与食粽子是端午节的两大礼俗主题，这两大传统礼俗主题在中国自古传承，至今不辍。

　　活动时间：6月22日9：30。

　　活动地点：洛阳古墓博物馆研学中心。

　　活动内容：了解端午节的起源和习俗，孩子与家长共同制作端午节“龙舟彩画”。

　　报名条件：年龄6岁至12岁的青少年，人数限制为15人，每个孩子仅限一名家长陪同。

　　报名咨询电话：(0379)62263905。

　　即日起可报名，报名成功后如无法前往，请及时取消报名预约。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 段跃辉 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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