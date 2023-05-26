19日，以“绿色建材进万家 美好生活共创建”为主题的2023年全国绿色建材下乡活动(河南站)在汝阳县启动，并举行工信部定点帮扶项目签约和集中捐赠。

2023年全国绿色建材下乡活动（河南站）在洛启动，并举行工信部定点帮扶项目签约和集中捐赠

十年对口帮扶情满河洛硕果持续丰盈

绿色低碳转型促进消费助力乡村振兴

徐晓兰、阎晓峰、魏晓伟、李建涛、陆建文、徐衣显出席

19日，以“绿色建材进万家 美好生活共创建”为主题的2023年全国绿色建材下乡活动(河南站)在汝阳县启动，并举行工信部定点帮扶项目签约和集中捐赠。

工信部副部长徐晓兰、中国建筑材料联合会会长阎晓峰、省政府副秘书长魏晓伟、省工信厅厅长李建涛、省通信管理局局长陆建文、市长徐衣显等出席启动仪式。

徐晓兰在致辞中表示，绿色建材下乡活动是助力美丽乡村建设、推动乡村全面振兴、落实促消费稳增长部署的重要举措。按照党中央、国务院统筹部署，工信部、 建设部、农业农村部等6个部门联合启动绿色建材下乡活动，将河南省列入今年试点地区之一。希望各方在三品行动、消费应用、模式创新、宣传引导上下功夫，加快推动绿色建材生产、认证和推广应用，为消费者提供性价比更高的产品和服务，探索由“产品下乡”转向“产业下乡”，提高建材市场绿色消费水平，促进建材产业绿色低碳高质量发展。

徐衣显在致辞中表示，进入新时代，洛阳市坚持创新引领、项目为王，深入实施“136”产业发展举措，加快数字化转型、绿色低碳转型，经济发展稳中向好，乡村振兴全面推进。得益于工信部持续不变的厚爱支持，洛阳连续四年获得国务院督查激励，摘得产融合作、“千兆城市”等国家试点殊荣，汝阳县获批国家新型工业化产业示范基地。洛阳人民特别是汝阳和洛宁群众铭记在心，将承关怀更奋起，化帮扶为动力，以绿色建材下乡为契机，统筹稳增长、促消费、强产业，加快建设营收万亿级全国先进制造业基地，为开创乡村振兴新局面注入强劲动能。

十年帮扶注真情，脱贫致富硕果丰。2013年，工信部定点帮扶汝阳、洛宁以来，历任领导高度重视、饱含深情，选派优秀干部，扎根河洛山乡，精准落地项目，为洛阳打赢脱贫攻坚战、 全面推进乡村振兴作出了重要贡献。步入乡村振兴新征程，工信部持续关爱、牵线搭桥，积极推动京东、中豫建投等企业与汝阳签约，将在数字经济产业园、开发区运营暨供应链协同、低碳减排氢能源综合利用等方面开展务实合作。中国信通院、腾讯、度小满等单位和企业捐赠了图书、电脑、VR一体机等物资及帮扶资金。

工信部办公厅、规划司、原材料工业司，国家乡村振兴局开发指导司，省农业农村厅、住建厅、商务厅等相关领导，以及河南中豫建投集团总经理李勤山、副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)