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@洛阳职工：3000份粽子消费券等您领
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.19 17:36

　　端午临近，洛阳市总工会开展“传承优秀文化·工会‘粽’有情”端午答题赢粽子消费券活动，将为全市在职职工送上3000份粽子消费券。限时福利不要错过哦！

　　●活动主题：“传承优秀文化·工会‘粽’有情”

　　●活动时间：19日至20日

　　●参与对象：全市在职职工会员(已在“洛工惠”App上完成建档立卡)

　　活动期间，会员登录“洛工惠”App，通过首页轮播图或商城活动列表进入答题页面，每轮答题随机生成5题，答题时间2分钟，超时答题失败，答对题数不满3题答题失败(如答题失败可继续参与答题，如抽中粽子消费券则不可再次参与活动，未抽中粽子消费券的会员可参与次日答题活动)，答对3题可获得抽奖机会一次，有机会获得粽子消费券1张。每名会员仅有一次获赠粽子消费券的机会，粽子消费券可用于兑换精品粽子1盒，免费邮寄至收货地址。

　　●活动开放时间段：早上07:00-10:00、中午12:00-15:00、晚上19:00-22:00

　　●温馨提示：

　　1.参与活动前务必将“洛工惠”更新至最新版本！

　　2.答题期间无论获奖与否，切勿频繁点击提交，如弹出“请在2分钟后答题”，请退出活动页面2分钟后再重新进入答题。为节约您的等待时间在弹出提醒后不要再重复提交。

　　●奖品兑换：

　　1.获得粽子消费券的会员可在活动页面最下方“获奖记录”里查看或兑换奖励；

　　2.粽子消费券有效期至2023年6月21日23:59′59″，请在有效期内使用过期作废；

　　3.粽子消费券领取后需要点击“立即使用”确认完收货地址方能安排邮寄。

　　●奖品发放：

　　本次活动的实物奖品，需要安排邮寄，请会员提前完善收货人姓名、电话、地址信息，邮寄范围限洛阳市县市区。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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