大有来头！洛阳古墓博物馆推出新型文创印章

随着“盖章热”持续升温，洛阳古墓博物馆近日推出两套新型文创印章，游客在该博物馆购买配套印章明信片后，即可通过自助印章机“盖章打卡”。

随着“盖章热”持续升温，洛阳古墓博物馆近日推出两套新型文创印章，游客在该博物馆购买配套印章明信片后，即可通过自助印章机“盖章打卡”。两套印章共有18枚，原型全部来自该博物馆馆藏的壁画、砖雕等文物，每一枚都堪称“大有来头”。记者带您认识其中几枚——

●天马图

这是出自洛阳西汉画像空心砖上的图案纹饰。洛阳古墓博物馆馆长周海涛介绍，马是洛阳空心砖上出现频率最高的一种画像，样式很多，可分为写实型的骏马和艺术加工型的天马。骏马是以现实生活中的马为描摹对象，体形健壮，比例准确；天马是以真马为原型，又加入乌孙马、大宛马的神奇传闻而创造出的神马，其造型壮硕浑实、飘逸俊秀，马身上通常有翼形、螺旋形、云形和星形的花纹。西汉时期，马画像尤其是天马画像，是祥瑞的象征。

●胡人牵驼图

这枚印章的原型出自唐代安国相王孺人唐氏墓的壁画，堪称洛阳古墓博物馆的镇馆之宝。安国相王即李旦，是唐高宗和武则天的儿子，也就是后来的唐睿宗。孺人，是唐代对皇室宗王之妾的称谓。据考证，唐代安国相王孺人唐氏，墓葬的年代是唐中宗神龙二年(公元706年)。

你看，壁画中牵驼人为高鼻梁、深眼窝的胡人，络腮胡须，面目清晰，骆驼被施以金黄色，四肢强劲，骆驼背上的丝卷，正是沿着丝绸之路经商贸易的真实写照。周海涛介绍，胡人与骆驼的固定组合在唐代墓葬中十分常见，多以唐三彩出现，以墓室壁画的形式出现，这是洛阳发现的唯一一例，生动展现了杜甫诗中的“东来豪驼满旧都”“胡儿制骆驼”的具体形象。