洛阳选手获佳绩！省运会体育舞蹈比赛圆满举行

19日，河南省第十四届运动会社会组(省辖市组)体育舞蹈比赛在洛阳市体育中心体育馆落下帷幕。

19日，河南省第十四届运动会社会组(省辖市组)体育舞蹈比赛在洛阳市体育中心体育馆落下帷幕。

经过两天的比拼，洛阳代表队发挥出色，关永旭、刘雨佳组合获得拉丁舞A组和B组两个项目的一等奖，韩智威、宋贺晨组合获得上述两个项目的二等奖；李硕、赵静文组合与张鲁刚、李铂冰组合均获得标准舞B组的一等奖，两对选手还获得标准舞A组的二等奖。

“比赛过程完美，发挥得特别好。”赛后接受记者采访时，关永旭、刘雨佳两位选手笑容满面。刘雨佳说，在家乡主场比赛，现场观众给了他们无尽的力量，尤其是赛事保障工作，从志愿者到工作人员都非常认真细致贴心，让许多外地选手都宾至如归。

“作为省十四运会社会组第一个比赛项目，体育舞蹈比赛的圆满举行，为本届省运会开了一个好头。”洛阳市体育舞蹈运动协会秘书长屈振清表示，优秀成绩的背后离不开广大运动员们辛勤的汗水，他们将再接再厉，推动洛阳体育舞蹈再上台阶，希望随后举行省运会比赛项目越来越精彩。

河南省体育局、洛阳市政府、洛阳市体育局有关负责同志到场为获奖选手颁奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）