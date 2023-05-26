端午节，来二里头夏都遗址博物馆画团扇吧

本周四是端午节，艾叶黄、棕儿香、赛龙舟、挂香囊、喝黄酒、祭屈原，端午节是中华民族一年一度的传统节日。记者获悉，二里头夏都遗址博物馆将在端午节推出一系列精彩活动，如果您感兴趣，不妨一起参与。

本周四是端午节，艾叶黄、棕儿香、赛龙舟、挂香囊、喝黄酒、祭屈原，端午节是中华民族一年一度的传统节日。记者获悉，二里头夏都遗址博物馆将在端午节推出一系列精彩活动，如果您感兴趣，不妨一起参与。

●“端午仲夏凉·手绘团扇”公益活动

端午正值仲夏，该活动将邀请孩子们一起到博物馆绘制端午团扇。扇子扇一扇，凉凉送清风。

活动时间：6月22日14：30

活动地点：二里头夏都遗址博物馆

报名人数：10人(6岁至12岁)

报名电话：(0379)65091899

温馨提醒：活动不收取任何费用，入馆前请提前预约。

●“庆端午”直播活动

3800年前二里头先民们的粮食作物是什么呢？他们是否有丰富的肉食资源呢？端午佳节，通过二里头夏都遗址博物馆的线上直播活动，了解3800年前夏代的农耕文明吧！

直播时间：6月22日10：30

直播平台：二里头夏都遗址博物馆微博、抖音平台

●端午习俗短视频

端午节的习俗有哪些？端午节期间，关注二里头夏都遗址博物馆抖音、微博官方账号，该博物馆的讲解员将通过短视频为您讲述端午习俗，带领大家了解中华礼仪之美。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 石牧阳 李媛 文/图）