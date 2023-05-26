异地买车如何在本地上牌？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我在北京买的车，可以在洛阳上牌照吗？需要什么材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我在北京买的车，可以在洛阳上牌照吗？需要什么材料？

洛阳市公安局回复：在外地买车，异地户口人员请到辖区派出所办理居住证，然后持居住证、发票、合格证、购置税完税证明、交强险到车管所办理注册登记业务。如果是本地户口则不需要办理居住证，可以持发票、合格证、交强险、车辆购置税完税证明、身份证、车辆照片、车架号和发动机号拓印膜到洛阳车管所办理新车注册登记业务。在哪里投保可由车主自由选择。注：车辆购置税需到洛阳市国税局缴纳。

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