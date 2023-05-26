@洛阳人，本周上班时间有变

洛阳人注意啦！本周将迎来端午小长假，6月22日(星期四)至6月24日(星期六)放假调休共3天，6月25日(星期日)上班。

洛阳人注意啦！本周将迎来端午小长假，6月22日(星期四)至6月24日(星期六)放假调休共3天，6月25日(星期日)上班。

高速公路不免通行费

依据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，高速免费通行的时间范围为春节、清明节、劳动节、国庆节四个国家法定节假日，端午节并不在免费之列。

预计我市城区主干道及主要的旅游景区和各条旅游线路交通压力会有明显增加。通过对可能出现的交通流量的分析研判，结合往年端午节出行特征，现将2023年端午节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案公布如下：

交通流预判

1.端午假期为期三天，也是上半年最后一个节日，目前已进入暑期，市民消夏避暑出行愿望较高，预计近郊山水游、乡村游、田园游等出行会成为热点，城区及周边道路将迎来交通高峰，城市区道路交通压力将明显增加。

2.按照交通部门安排，端午假期高速公路小客车通行不免费。但由于假期出行多，预计我市各条高速公路和G310国道、G311国道、Z001线(洛栾旅游通道)，S246省道、S328省道、沿黄公路等交通流都将明显增加。特别是前往老君山、重渡沟、白云山、小浪底、龙潭大峡谷，以及黄河沿线等景区的车辆会大幅增加。另外，当前“三夏”农忙季节进入收尾阶段，一些道路上会有行驶的收割机、拖拉机、农用车等农用机械车辆，车辆装载超宽超高、客货混装、农用车违法载人等现象时有发生。

3.目前已经进入汛期，气候多变，容易出现强对流雷雨大风冰雹等恶劣天气，局部道路可能会出现积水或损坏，对交通安全畅通的影响加大。

高速公路施工易堵路段、高峰时段

1.预计端午假期高速出城高峰出现在6月22日上午， 6月24日下午15时至19时为返程高峰。

2.借鉴以往假期做法，各地可能会对高速公路危险品运输车、普通货车通行政策进行调整，请卡友提前关注相关单位官方信息做好行程规划。

市区大型活动及施工路段

2023年洛阳市第五届端午龙舟大赛将于6月22日端午节当天，在洛阳八小景之一的“瀍壑朱樱”举行，位置在新街桥北头东侧的隋唐大运河文化博物馆对面，交警部门将根据路段通行情况实时采取措施。

施工路段：

西工区：健康东路的解放路至纱厂路段，解放路的凯旋路至中州路段，唐宫路的嘉豫门大街至定鼎路段。

涧西区：西苑路周山大道路口，滨河北路的候天路至金鑫路段。

洛龙区：龙顾路魏湾段。

伊滨区：西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，南山大道伊滨路口封闭断行，前往伊滨区及倒盏村的车辆请从二广高速伊滨站下站，经科技大道——孝文大道通行。

偃师区：207国道府店桥路段施工半幅通行，顾龙路顾县花坛到白云社区路段施工半幅通行，310国道伊河大桥、洛河桥施工半幅通行。

孟津区：英才路的桂花大道至河图路段，大岗路的河阳路至中原路段。

县区施工路段

伊川县：二程大道的鹤鸣大道至八一路段，酒城南路的植物园路至联盟路段，G343大卢线登封界至伊川产业集聚区段，G208鹤鸣大道的伊龙桥至伊川北大门段。

宜阳县：G241呼北线柏坡至洛宁交界处段施工，封闭施工期间禁止一切大型车辆通行，小型车辆要听从保通人员指挥有序通行；S319夏宜线白杨至赵保段封闭施工，禁止一切车辆通行。

汝阳县：罗葛路妙水段，酒祖大道东段，汝椒路城东段，三屯新建村至三屯街段，汝安路口红绿灯右转至车坊村段。

洛宁县：国道G343大卢线1097+400M处罗岭段路面塌陷封闭施工，过往货运车辆一律禁止通行，小车可从便道行驶；迎宾大道经五路至交通安全执法站路段，道路半幅施工。

交通安全提示

1.城市道路行车，天气炎热容易急躁，驾车时请保持心态平和，切勿抢行、超速。节日期间市区出行建议少驾车出行，多采取公交、地铁、单车方式出行。

2.农村道路行车，出游途经乡镇村庄时，注意观察前方道路、路口车辆和行人情况，确保安全通行。赶集赶圩、走亲访友，切勿无证驾驶、超员行车；进入农忙时节，注意避让农用机械，农用机械避免人货混装、农用车载人等违法行为。3、高速公路行车，要合理安排行程，避免疲劳驾驶，要保持安全车速、车距，特别是遇有降雨等恶劣天气，应降低车速、加大车距，严防追尾碰撞事故。

4.自驾车出游，应提前检查车况、熟悉路况，并实时关注公安、交通、气象等部门发布的交通路况信息以及目的地沿途气象情况，注意防范恶劣天气对道路交通出行带来的风险，途经急弯陡坡、长下坡、临水临崖路段，要注意减速慢行，遇涉水路段，切忌盲目穿行。行驶中避免接打、使用手机，杜绝分心驾驶，确保行车安全。天气炎热，严防车辆自燃。

5.乘坐客车出游，要选择正规、信誉良好的旅游客运企业，切勿乘坐私揽客源、无营运资质的客车。驾乘人员均应系好安全带。发现客车超员、超速、疲劳驾驶、酒后驾驶等交通违法行为可拔打122电话举报。⑥