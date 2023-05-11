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@洛阳人：考古博物馆有个新展览，为您揭秘陆浑戎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.05.15 08:46

　　近日，“揭秘陆浑戎——2020年度全国十大考古新发现之徐阳墓地考古成果展”在考古博物馆展出，百余件来自伊川徐阳墓地的玉器、铜器、骨器、陶器等集中亮相，讲述2600多年前陆浑戎迁徙伊洛、在与中原文明融合中发展的历史进程。

　　徐阳墓地位于伊川县鸣皋镇徐阳村一带，2013年夏，经国家文物局批准，市文物考古研究院对以徐阳村为中心的相关区域开展主动性考古发掘。通过勘探，考古工作者发现了2600多年前的陆浑戎墓葬群，这是中原地区首次发现的戎人遗存。

　　从公元前638年陆浑戎迁入中原到公元前525年晋灭陆浑戎，陆浑戎在伊川立国113年。在这百余年的时光里，陆浑戎在天子脚下讨生活，在大国争霸的夹缝中求生存，参加过著名的崤之战，也曾经被楚国讨伐，还成就了楚庄王的“问鼎中原”。

　　从展览现场的文物可以看到，百余年间，这个来自西北的游牧民族在保留自身习俗的同时，不断向中原先进文化看齐，主动融入华夏文明。

　　游牧民族好金，中原尚玉。在展厅内，一对儿亮闪闪的金耳环和一件鎏金铜牌饰颇为惹眼，精巧的工艺和带有异族特色的风格，透出浓浓的游牧民族气息。“从各地考古发现来看，单耳陶罐、青铜短刀剑、青铜动物纹牌饰、小件金银饰品等，是戎人墓葬中比较典型的随葬品。这些物品在徐阳墓地中均有发现。”现场讲解员介绍，“2020年度全国十大考古新发现”评语提到，徐阳墓地为研究春秋战国时期民族迁徙与融合、文化交流与互动提供了重要资料，其所表现出的文化融合与嬗变，是中原华夏文明的先进性与包容性的重要体现。

徐阳墓地出土的青铜鼎

　　展览现场的青铜编钟、石质编磬、青铜鼎等文物，就是文化融合的“证据”。讲解员介绍，从风格上看，它们与春秋时期中原地区的同类器物高度一致，反映出陆浑戎上层贵族对于华夏礼乐文化的尊崇。不过，从实用性上看，钟磬配套数量不甚完备，而且未发现锉磨等校正、调音的痕迹，演奏功能或有所欠缺，说明其象征意义远大于实用性。

　　徐阳墓地发现的车马坑，也直接反映了陆浑戎上层贵族在丧葬习俗方面“中原化”。展览现场，有不少各种马车上的青铜配件，您可以实地看一看，猜猜它们的用途。

　　展览将持续至8月，考古博物馆位于洛龙区隋唐洛阳城遗址南城墙西段，入场参观请通过“考古洛阳”微信公众号提前预约。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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