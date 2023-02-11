洛阳偃师古城村又有考古新发现

11日，记者从洛阳市考古研究院2022年度项目汇报会上获悉，偃师古城村遗址又有考古新发现。

11日，记者从洛阳市考古研究院2022年度项目汇报会上获悉，偃师古城村遗址又有考古新发现。

洛阳偃师古城村遗址与二里头遗址隔洛河相望，直线距离约1.3公里，距东北方向的偃师商城遗址直线距离约6.8公里，距西北方向的汉魏洛阳城遗址直线距离约6.5公里。

目前，该处遗址整体发掘面积约1500平方米，考古人员在这里发现了灰坑、灰沟、墓葬、水井、沟槽等遗迹。该项目负责人董鹏娟介绍，其中二里头文化时期遗迹主要有灰坑、水井和沟槽；出土遗物以陶片为主，可辨器型有深腹罐、圆腹罐、大口尊、瓮、刻槽盆、小方鼎、器盖等；纹饰以绳纹为主，还有弦纹、附加堆纹、刻划纹、麻点纹等。

沟槽（资料图）

考古人员在遗址内发现一处东西走向沟槽，长约1670米，宽约10米，深约2.23米，填土为花土，呈坡状堆积，推测应为二里头文化晚期的一处大型工程设施。