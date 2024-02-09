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二里头遗址入围2022年度全国十大考古新发现初评名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.02.03 17:33

　　3日，国家文物局发布2022年度全国十大考古新发现初评候选项目名单。经审核，最终确定32项参评，其中，河南偃师二里头遗址入围。

　　据悉，候选项目均为各发掘资质单位主动申报，推介活动办公室将组织投票推荐产生20项进入终评。河南省共有河南偃师二里头遗址、河南郑州商都遗址书院街墓地、河南安阳殷墟商王陵区及周边遗存、河南开封州桥及附近汴河遗址4个项目入围。

　　2022年度，二里头遗址考古工作取得了多项重要发现。遗址内发现更多道路遗迹与两侧墙垣、丰富的手工业遗存以及“居葬合一”的二里头文化贵族聚居区。这些发现为探索二里头遗址多网格式布局、深化认识二里头都城不同网格的内涵和性质等提供了重要资料，也为二里头遗址是夏代都城的论断提供了更多实物依据。

　　附：2022年度全国十大考古新发现初评候选项目(按年代早晚排序)

　　1 湖北十堰学堂梁子遗址

　　2 山东沂水跋山遗址

　　3 山东临淄赵家徐姚遗址

　　4 河北尚义四台遗址

　　5 安徽含山凌家滩遗址

　　6 甘肃庆阳南佐遗址

　　7 山西兴县碧村遗址

　　8 陕西西安太平遗址

　　9 河南偃师二里头遗址

　　10 山西绛县西吴壁遗址商代墓地

　　11 河南郑州商都遗址书院街墓地

　　12 河南安阳殷墟商王陵区及周边遗存

　　13 陕西旬邑西头遗址

　　14 陕西韩城陶渠遗址

　　15 山东临淄南马坊大墓和车马坑

　　16 陕西西安秦汉栎阳城遗址

　　17 云南晋宁河泊所遗址

　　18 广西合浦望牛岭汉墓

　　19 湖南桑植官田遗址

　　20 贵州贵安新区大松山墓群

　　21 陕西西安隋唐长安城朱雀大街五桥并列遗址

　　22 吉林珲春古城村1号寺庙址、2号寺庙址

　　23 新疆奇台唐朝墩古城遗址

　　24 西藏曲水温江多遗址

　　25 浙江杭州净慈寺遗址

　　26 河南开封州桥及附近汴河遗址

　　27 浙江温州朔门古港遗址

　　28 广东佛山奇石窑和文头岭窑宋代窑址

　　29 宁夏贺兰苏峪口瓷窑址

　　30 山东元代济南王张荣家族墓地

　　31 湖北武当山五龙宫遗址

　　32 陕西靖边清平堡遗址

　　(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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