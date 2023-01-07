去年，洛阳有这些重要考古新发现

1月5日至6日，2022年度河南考古工作成果交流会在郑州举行。来自郑州、洛阳、开封、安阳等地市的文物考古机构，以及中国社会科学院考古研究所、河南省科学院地理研究所等46家单位分享了最新考古成果。

1月5日至6日，2022年度河南考古工作成果交流会在郑州举行。来自郑州、洛阳、开封、安阳等地市的文物考古机构，以及中国社会科学院考古研究所、河南省科学院地理研究所等46家单位分享了最新考古成果。其中，宜阳苏羊遗址、二里头遗址、偃师商城遗址等8个洛阳考古项目负责人作了最新成果汇告，来看看我市去年有哪些考古新发现吧。

苏羊遗址

苏羊遗址位于宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部，面积约63万平方米。去年，市考古研究院对苏羊遗址展开了调查和勘探，在遗址外壕沟东侧发现一处龙山早期墓葬区，勘探发现墓葬300多座，墓葬分布较为密集，呈现一定的分布规律。在500平方米的发掘区内，考古人员发现了仰韶和龙山两个时期的遗存，其中以仰韶时期为主。值得注意的是，考古人员新发现一些较为典型仰韶早期遗存(东庄类型)，以及少量大溪文化风格的遗物，比如带镂空的陶球、圭形石凿、附杯纽圈足盘等。该考古项目负责人介绍，苏羊遗址存续时间从仰韶早期一直到龙山文化晚期，文化序列从早到晚发展连续稳定，文化谱系一脉相承，且含有大溪、屈家岭、红山、大汶口等诸多文化因素，为不同区域之间的文化交流碰撞提供了新的材料，见证了早期中国文化圈的形成和发展，是研究中原地区文明化进程和中华文明多元一体格局形成和发展的极好样本。

二里头遗址

经过几年探索，中国社科院考古研究所二里头工作队在二里头遗址中心区新发现主干道路及其两侧墙垣；在宫殿区西南发现了宫殿区外围“井”字形主干道路的西南路口，路口处的南北向和东西向主干道路宽度约18米；发现了作坊区围墙西北角、宫城以西区域围墙的东南角，拐角均呈直角；发现宫城西墙、南墙和作坊区以西区域的东墙、北墙，但宫城西南角和作坊区以西区域围墙的东北角被破坏而无存。新发现宫殿区南、北两侧的东西向道路向西延伸，考古人员根据它们的长度超过宫城东西宽度的情况推测宫西路以西至少各存在一个分区。祭祀区以西区域已发现其南侧、东侧的夯土墙，宫城以西的区域已发现北侧、东侧和南侧的墙垣以及东南拐角，作坊区以西的区域已发现北侧、东侧的墙垣。

这些重大突破揭示二里头都邑为以主干道路和两侧围垣分隔，形成严谨、清晰、规整的多网格式布局，暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式，是二里头进入王朝国家的最重要标志。

古城村遗址

古城村遗址位于偃师区，2022年度发掘面积为500平方米，发掘地点主要集中在遗址中部，清理遗迹现象主要有灰坑、灰沟、墓葬、水井、沟槽等。其中二里头文化时期遗迹主要有灰坑、水井和沟槽；出土遗物以陶片为主，可辨器型有深腹罐、圆腹罐、大口尊、瓮、刻槽盆、小方鼎、器盖等；纹饰以绳纹为主，还有弦纹、附加堆纹、刻划纹、麻点纹等。东西走向沟槽长约1670米，宽约10米，深约2.23米，填土为花土，呈坡状堆积，被二里头文化四期晚段灰坑打破，推测应为二里头文化晚期的一处大型工程设施。

该考古项目负责人介绍，偃师古城村遗址考古工作的开展，可以为确认二里头遗址的范围、都城结构与布局等提供了新的研究材料和认识，同时对研究洛阳地区夏商时期聚落形态、社会结构等问题都具有重要意义。