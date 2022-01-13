涉及9个县区！洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警

4日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，10月4日20时至10月5日20时，孟津区局部、偃师区局部、新安县局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县大部、嵩县大部、栾川县大部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

4日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，10月4日20时至10月5日20时，孟津区局部、偃师区局部、新安县局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县大部、嵩县大部、栾川县大部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 4日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，10月4日20时至10月5日20时，孟津区局部、偃师区局部、新安县局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县大部、嵩县大部、栾川县大部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 1.孟津区：横水镇、小浪底镇。 2.偃师区：大口镇、府店镇、缑氏镇。 3.新安县：北冶镇、仓头镇、青要山镇、石井镇、石寺镇、铁门镇、正村镇。 4.宜阳县：白杨镇、城关镇、董王庄乡、樊村镇、花果山乡、锦屏镇、莲庄镇、上观乡、香鹿山镇、张坞镇、赵保镇。 5.洛宁县：陈吴乡、底张乡、东宋镇、故县镇、涧口乡、景阳镇、罗岭乡、马店镇、上戈镇、下峪镇、小界乡、兴华镇、长水镇、赵村镇。 6.伊川县：白沙镇、半坡镇、葛寨镇、江左镇、酒后镇、吕店镇。 7.汝阳县：各乡镇。 8.嵩县：各乡镇。 9.栾川县：各乡镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）