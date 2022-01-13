老少同书“福禄寿” 童叟同庆重阳节

老人们挥毫泼墨，洋洋洒洒地写下“福禄寿”三字；孩子们有样学样，认真地临摹起来。4日上午，在偃师区新时代文明实践中心，“庆国庆、度重阳、喜迎二十大老少同书‘福禄寿’”活动正在举行。

老人们挥毫泼墨，洋洋洒洒地写下“福禄寿”三字；孩子们有样学样，认真地临摹起来。4日上午，在偃师区新时代文明实践中心，“庆国庆、度重阳、喜迎二十大老少同书‘福禄寿’”活动正在举行。

据介绍，本次活动由偃师区区委宣传部、偃师区文明办主办。活动现场，朗诵、歌唱、舞蹈、书法……参演人员通过各类艺术形式表达着重阳节的祝福。

分会场的活动同样精彩。在二里头夏都遗址博物馆，来自临近学校的师生，身着古风十足的传统服饰，朗读《九月九日忆山东兄弟》《过故人庄》等重阳节相关诗篇，展现经典诗文的魅力，为老人们送上节日祝福。

活动相关负责人表示，希望通过本次活动，弘扬中华民族孝老敬亲的传统美德，让中华优秀传统文化融入居民生活，为我市创建全国文明典范城市贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王雷 温宏杰 文/图)