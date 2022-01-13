喜报！这项省级比赛中，洛阳代表队荣获团体一等奖

近日，2022年河南省交通运输行业职业技能竞赛汽车维修工(水性漆喷涂)决赛在郑州打响。 近日，2022年河南省交通运输行业职业技能竞赛汽车维修工(水性漆喷涂)决赛在郑州打响。 本次比赛由河南省交通运输厅、河南省农业交通建设工会主办，河南省运输事业发展中心承办。比赛中，洛阳市代表队荣获团体一等奖，参赛选手获得个人第二名、第四名。 此次比赛汇聚了河南省维修行业佼佼者，为从业人员提供了一个学习交流和展示技艺的平台，选拔出一批优秀维修技工，培养了交通运输行业高素质劳动者和专业技术人才。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 周兵 文/图）