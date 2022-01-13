重阳节，100位老人一起吃饺子过节

重阳节当天中午，在位于洛阳市宜阳县董王庄乡乔庄村的康养中心内，100位70岁以上的老人围坐在一起，热热闹闹地吃饺子，度过了一个幸福祥和的节日。

重阳节当天中午，在位于洛阳市宜阳县董王庄乡乔庄村的康养中心内，100位70岁以上的老人围坐在一起，热热闹闹地吃饺子，度过了一个幸福祥和的节日。

当天，该村举行第三届孝老爱亲饺子宴。一大早，村里的志愿者、热心村民们就忙活起来，和面、拌馅，一起为老人包饺子，旁侧还有专业医生为老人检查身体和提供义诊服务。活动现场还举行了乡村光荣榜发布暨星级文明户、文明家庭表彰大会，并为模范人物颁发荣誉证书，在全村营造和谐友爱、互帮互助、尊老敬老的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王俊卫 文/图)