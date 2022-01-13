记录感动！洛阳市孝老爱亲主题摄影作品（短视频）大赛等你来

今天上午，记者从洛阳市文明办了解到，自9月30日“华豫酒客相约 孝贤文明传承”2022年度洛阳市孝老爱亲主题摄影作品(短视频)大赛启动以来，广大市民及网友踊跃参与活动。

今天上午，记者从洛阳市文明办了解到，自9月30日“华豫酒客相约 孝贤文明传承”2022年度洛阳市孝老爱亲主题摄影作品(短视频)大赛启动以来，广大市民及网友踊跃参与活动。

据悉，该活动由市文明办、市创建办、涧西区委宣传部、洛阳日报社、洛阳华豫酒客酒业有限公司联合举办。

作为活动中首位投稿的参与者，网友@伏牛山人表示，孝老爱亲是中华民族的传统美德，他希望用自己的镜头捕捉记录更多的感动一刻，也希望以分享的方式与更多朋友交流，展现咱洛阳人的文明风采。和网友@伏牛山人一样，市民李女士也积极响应了此活动，她告诉记者，她的父亲因脑梗瘫痪在床多年，她常年在照顾父亲之余习惯用镜头记录一家人的生活，“那些照片记录下的都是生活中真情流露的点点滴滴，是珍贵的回忆。”

记者注意到，在西苑大桥、王城大桥的桥头户外大屏上，在分布在涧西区、洛龙区等的多个阅报栏内，随处可见“华豫酒客相约 孝贤文明传承”2022年度洛阳市孝老爱亲主题摄影作品(短视频)大赛的活动信息，孝老爱亲文化正在全社会范围内汇聚更多市民关注关切，凝聚为强大的文明力量。

按照活动计划，我市面向社会征集能够体现孝老爱亲主题的摄影或短视频作品，活动截至10月31日结束。无论是大街小巷的路人视角随拍，还是孝老爱亲当事人视角的自荐；无论是摄影爱好者镜头下的温情一幕，还是社区里发生在我们身边的感人故事，只要画面或镜头具有一定的感染力和冲击力、主题鲜明即可，参赛作品统一发送至市创建办邮箱lyscjbxcc@126.com。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图）