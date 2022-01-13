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“爆款”福利来袭！惠购雅迪，就在“十一”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.10.04 13:29

　　十一假期人潮如织，受交通拥堵影响较小的“骑行”成为越来越多市民青睐的出游方式。即日起至10月7日，雅迪电动车车展在涧西区王府井购物中心西广场举行，诸多“爆款”车型齐亮相，吸引市民纷纷围观，惠购好车，轻快出行。

　　本次车展主要分为三大板块——“爆款”低价换购、购车立减福利、以旧换新补贴。其中，雅迪乐萌学生车(48V12AH)换购价跌破“千元大关”，低至999元，兼具高颜值与高性价比，满足市民日常通勤需求。

　　“购车消费券怎么领？”“哪些车可以立减？”车展现场，不少市民被活动力度打动，积极向工作人员咨询购车立减福利的具体操作方式。据悉，雅迪电动车冠能Q6、M3时尚版、淘淘Plus、酷V2.0等系列均参与购券立减车价活动，仅需花19.9元或29.9元购券，购车时用券即可立减200至300元。“这次就是冲着雅迪有名的冠能来的，领券后买车一下子减了300块，全程操作很简单，觉得特别划算。”来自涧西区的张女士满意地说。

　　家里有旧电动车想换新？现在也正是好时候。据现场工作人员介绍，本次车展提供置换补贴，任何品牌的旧电动车都可参与以旧换新活动，且车展期间可多折200元，最高可抵1000元(高折价仅限雅迪冠能系列车型)。

　　趁车展举办正酣，您不妨到现场逛一逛，切实感受雅迪电动车“爆款”系列的质感与雅迪品牌的十足诚意，收获一辆新车，更收获一份好心情。(谢钰旸 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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