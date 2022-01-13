降水偏多二三成 洛阳10月气候趋势预测发布

受强冷空气、西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，洛阳出现连续阴雨天气，气温骤降，几乎“一夜入冬”。

受强冷空气、西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，洛阳出现连续阴雨天气，气温骤降，几乎“一夜入冬”。 受强冷空气、西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，洛阳出现连续阴雨天气，气温骤降，几乎“一夜入冬”。 进入10月，整体气候如何？河南省气象局日前发布2022年10月气候趋势预测。 降水量 预计安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、济源、三门峡、洛阳和郑州降水偏多2成～3成，开封、平顶山、许昌和南阳中北部偏多0成～2成，商丘、漯河、周口、驻马店、信阳和南阳南部偏少0成～2成。豫北40毫米～50毫米，豫西和豫南60毫米～70毫米，其他大部50毫米～60毫米。 平均气温 安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、济源、三门峡、洛阳、郑州和开封北部偏低0℃～1℃，其他地区偏高0℃～1℃；豫西12℃～14℃，其他地区14℃～17℃。 影响与关注 需防范阴雨、强降温等天气对生产生活的影响，及时关注最新气象信息。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图)