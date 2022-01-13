偃师区翟镇镇：宣传最新保护条例 传承古老“夏都”文化

“大家快来看，这是最新的保护条例！”3日下午，在偃师区翟镇镇，志愿者们正挨家挨户宣传《洛阳市二里头遗址保护条例》(以下简称《条例》)。这是翟镇镇开展的文物保护集中宣传普法活动。

“大家快来看，这是最新的保护条例！”3日下午，在偃师区翟镇镇，志愿者们正挨家挨户宣传《洛阳市二里头遗址保护条例》(以下简称《条例》)。这是翟镇镇开展的文物保护集中宣传普法活动。

现场志愿者介绍，为加强文物保护和传承二里头文化，提高大家的文物保护意识和法律意识，他们在二里头遗址周边各行政村中，宣传最新的保护条例。他为家乡厚重的历史文化感到很自豪！

据了解，该《条例》自2022年10月1日起施行，这是洛阳市在总结实践经验的基础上，针对二里头遗址制定的新条例，对加快二里头遗址申遗步伐，解决现实问题，创新二里头遗址保护举措，推动遗址保护水平提升具有重要意义。

活动相关负责人介绍，本次活动共组织宣传车18辆，志愿者40余人，制作宣传条幅50余条，张贴宣传海报110余张，发放《洛阳市二里头遗址保护条例》宣传册1000余份，现场解答群众相关法律咨询30余人次。

该负责人表示，希望通过本次活动，让辖区群众了解二里头遗址保护相关法律法规、文物保护工作现状、文物违法举报方式等，广泛营造出保护文物光荣，损坏文物可耻，破坏文物犯罪，人人参与文物保护的浓厚氛围。下一步，该镇将继续加大宣传力度和频度，让更多的人了解和认识二里头文化，自觉参与到二里头遗址保护的行动中。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王雷 文/图)