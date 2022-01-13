龙门石窟亮相《重阳奇妙游》

10月3日晚，河南卫视2022年“中国节日”系列节目收官之作——《重阳奇妙游》上演，节目延续“中国节日”系列的表达方式，通过古今与虚实相交、叙事与抒情相融的表现手法，带领观众感受重阳独有的醇厚情感，龙门石窟在节目中精彩亮相。

10月3日晚，河南卫视2022年“中国节日”系列节目收官之作——《重阳奇妙游》上演，节目延续“中国节日”系列的表达方式，通过古今与虚实相交、叙事与抒情相融的表现手法，带领观众感受重阳独有的醇厚情感，龙门石窟在节目中精彩亮相。

本期奇妙游打造的舞蹈《云窟万象》，以莫高窟、云冈、龙门、麦积山中国四大石窟艺术为创作元素，用女子群舞的形式展现经典石窟造像，通过艺术化、影像化的方式解构，呈现中国石窟悠久的历史和灿烂的艺术。

去年，在《龙门金刚》中以霓裳飞天的形象爆红出圈的青年舞者骆文博，今年化身“石窟造像”献上舞蹈《云窟万象》，演员们在山西大同云冈石窟前起舞，在云中飞过万佛，然后“飞向”龙门石窟的卢舍那大佛……节目中每一帧画面都展现着美轮美奂的石窟艺术之美。

龙门石窟是石窟寺艺术中国化的完成之地和集大成者，不仅承载着中原文化的根脉、黄河文明的记忆，还烙下了世界文化交流与融合汇集成的丝路文化印迹，代表着中国石刻艺术的最高峰。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)