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嵩县白河镇：灾后重建新“菇”事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.04 12:30
张金良调试香菇深加工设备

　　“再过十几天，新一年的香菇就要采摘了，我们的设备就能派上大用场。”近日，在嵩县白河镇香菇产业园，河南展宏菌业有限公司总经理张金良正忙着调试香菇切片机。园区内新建的供电站、冷冻库、深加工设备已全部通过验收，未来能生产干香菇、切片香菇、香菇粉等高附加值产品。

　　去年9月24日，白河镇遭受百年一遇特大暴雨，道路损坏、房倒屋毁，其中香菇产业受损最为严重。据不完全统计，全镇损毁香菇菌棒900万袋，冲毁香菇棚3000个，全镇农业经济损失1亿元以上。

高标准建设灾后安置小区

　　“不仅要帮助群众重建家园，更要重建香菇产业链，让群众既安居又乐业。”白河镇党委书记张会武告诉记者，白河镇一手抓道路疏通、安置房建设，一手抓灾后香菇产业恢复。用半年多的时间高标准建设灾后安置小区，小区占地12亩，设计为6层砖混结构，已安置受灾群众90余户。同时，白河镇通过发放救灾补贴、产业奖补，引入农业专项贷款，扶持龙头企业，帮助群众恢复种植香菇的决心和信心。

　　今年，白河镇出台专项奖补政策，受灾群众每种植1袋香菇，就能享受1块钱补贴，最高能享受补贴5万元，目前已为467户申报奖补资金426.5万元。此外，白河镇积极与金融机构沟通协调，为受灾农户发放香菇贷、产业贷等特色涉农低息贷款1800余万元。

　　产业恢复，需要龙头带动。展宏菌业推出补贴利息、送货上门、降价销售等优惠政策，以成本价销售香菇菌棒。潘俊卿、张孝智等乡贤也积极扩大生产规模，生产菌棒700万袋，让利销售给种植农户。今年，全镇香菇种植超过3000万袋，已与往年基本持平。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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