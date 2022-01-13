洛阳将迎来雨夹雪或雪！气象信息快报来了

今天气温大跳水，您的厚衣服穿上了吗？今天9时许，洛阳市气象局发布气象信息快报，预计明天，洛阳高海拔山区有雨夹雪或雪！

今天气温大跳水，您的厚衣服穿上了吗？今天9时许，洛阳市气象局发布气象信息快报，预计明天，洛阳高海拔山区有雨夹雪或雪！

天气实况——

9月30日8时至10月4日9时洛阳全市平均降雨量为47.5毫米，国家观测站降雨量(毫米)为：栾川73.8、嵩县70.4、汝阳53.3、伊川45.7、主城区43.5、宜阳41.9、洛宁39.8、偃师38.2、新安33.2、孟津31.2。

同时段乡镇站雨量最大(毫米)为：栾川县县城104.9、栾川县龙峪湾90.2、栾川县蝴蝶谷81.4，100毫米以上有1个站，50毫米以上有125个站，25毫米以上有122个站。

天气预报——

今天(4日)：阴天有小到中雨，南部地区局部大雨，东北风3级到4级，气温7℃到10℃。

明天(5日)：阴天有小到中雨，局部大雨，高海拔山区有雨夹雪或雪，气温7℃到9℃。

6日(周四)：阴天到多云，部分地区有小雨，气温8℃到14℃。

气象部门提醒，大家要及时关注相关预报预警信息，注意添衣保暖；在生产上做好对大风降温天气的防御准备。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)