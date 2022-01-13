洛阳市拳击锦标赛精彩上演

滑步，躲闪，一记直拳，现场爆发出阵阵喝彩声……3日晚，为期两天的洛阳市拳击选拔赛暨洛阳市拳击锦标赛精彩落幕。 滑步，躲闪，一记直拳，现场爆发出阵阵喝彩声……3日晚，为期两天的洛阳市拳击选拔赛暨洛阳市拳击锦标赛精彩落幕。 本次比赛由洛阳市重点体校主办，旨在选拔洛阳市优秀拳击后备人才，营造“全民健身 健康洛阳”的浓厚氛围。本次比赛设成人组，少年A组、B组，儿童C组、D组、E组共6个组别，年龄涵盖6岁至18岁人群，每个组别按照选手体重分为10至14个级别。来自全市11支代表队150余名选手参赛。为激发公众对拳击运动的喜爱，参赛的小选手除了佩戴完备的护具，还不得使用勾拳、摆拳等动作，最大限度保护少年儿童选手的安全。 据介绍，洛阳重竞技项目近期捷报频传。不久前结束的2022年全国拳击锦标赛上，洛阳选手赵毅锟一路过关斩将，夺得57公斤级男子冠军；洛阳女选手詹依莲获得女子81公斤级冠军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛）