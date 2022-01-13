河南省一流本科课程认定结果公布 洛阳多所高校课程上榜

记者日前获悉，河南省教育厅公布第三批河南省一流本科课程认定结果，全省共认定463门线上一流本科课程、450门线上线下混合式一流本科课程、52门社会实践一流本科课程。洛阳市多所高校课程上榜。
记者日前获悉，河南省教育厅公布第三批河南省一流本科课程认定结果，全省共认定463门线上一流本科课程、450门线上线下混合式一流本科课程、52门社会实践一流本科课程。洛阳市多所高校课程上榜。
记者日前获悉，河南省教育厅公布第三批河南省一流本科课程认定结果，全省共认定463门线上一流本科课程、450门线上线下混合式一流本科课程、52门社会实践一流本科课程。洛阳市多所高校课程上榜。
其中，河南科技大学24门线上课程、25门线上线下混合课程、2门社会实践课程获一流本科课程认定；洛阳师范学院共有12门线上课程、13门线上线下混合课程、1门社会实践课程获一流本科课程认定；洛阳理工学院共有6门线上课程、8门线上线下混合课程、1门社会实践课程获一流本科课程认定。
●线上一流本科课程
●线上线下混合式一流本科课程
●社会实践一流本科课程
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
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