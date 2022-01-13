全省名单发布！洛阳这6所学校入围

近日，河南省少先队发布2022—2024年河南省中小学校党建带队建工作示范校创建名单，洛阳有6所学校榜上有名。

近日，河南省少先队发布2022—2024年河南省中小学校党建带队建工作示范校创建名单，洛阳有6所学校榜上有名。

河南省中小学校党建带队建工作示范校创建活动，由省委教育工委、省教育厅、团省委、省少工委联合开展，着眼构建党团队一体化传承红色基因的全链条，聚焦少先队政治启蒙和价值观塑造的主责主业，充分发挥学校党组织领导作用，深入贯彻落实党建带队建，着力加强少先队工作体制机制建设，切实增强少先队员光荣感，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。经逐级推荐、认真审核、严格考察，郑州市中原区伊河路小学等100所(76所小学，24所中学)中小学校被列为2022—2024年河南省中小学校党建带队建工作示范校创建名单。

据悉，这次列入创建名单的百所中小学是全省广大少先队组织的优秀代表，在党组织重视少先队工作、基础组织建设规范、辅导员队伍建设扎实、少先队活动丰富多彩、党建带队建保障有力等方面表现突出。全省各级学校少先队组织要对标先进典型，依靠党建带队建促进学校少先队各项工作健康发展。

2022—2024年河南省中小学校党建带队建工作示范校创建名单【洛阳部分】

●洛阳市西工区第二实验小学

●洛阳市实验小学(凌波校区)

●洛阳市涧西区东升第二小学

●洛阳市孟津区第一区直中学小学部

●洛阳市第一高级中学附属小学

●洛阳市第五十八中学

（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）