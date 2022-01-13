洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省名单发布！洛阳这6所学校入围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.04 10:04

　　近日，河南省少先队发布2022—2024年河南省中小学校党建带队建工作示范校创建名单，洛阳有6所学校榜上有名。

　　河南省中小学校党建带队建工作示范校创建活动，由省委教育工委、省教育厅、团省委、省少工委联合开展，着眼构建党团队一体化传承红色基因的全链条，聚焦少先队政治启蒙和价值观塑造的主责主业，充分发挥学校党组织领导作用，深入贯彻落实党建带队建，着力加强少先队工作体制机制建设，切实增强少先队员光荣感，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。经逐级推荐、认真审核、严格考察，郑州市中原区伊河路小学等100所(76所小学，24所中学)中小学校被列为2022—2024年河南省中小学校党建带队建工作示范校创建名单。

　　据悉，这次列入创建名单的百所中小学是全省广大少先队组织的优秀代表，在党组织重视少先队工作、基础组织建设规范、辅导员队伍建设扎实、少先队活动丰富多彩、党建带队建保障有力等方面表现突出。全省各级学校少先队组织要对标先进典型，依靠党建带队建促进学校少先队各项工作健康发展。

　　2022—2024年河南省中小学校党建带队建工作示范校创建名单【洛阳部分】

　　●洛阳市西工区第二实验小学

　　●洛阳市实验小学(凌波校区)

　　●洛阳市涧西区东升第二小学

　　●洛阳市孟津区第一区直中学小学部

　　●洛阳市第一高级中学附属小学

　　●洛阳市第五十八中学

　　（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 【网络中国节·重阳】重阳寻古迹 感悟孝文化
    【网络中国节·重阳】重阳寻古迹 感悟孝文化
    【网络中国节·重阳】重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国庆假期，洛阳将出现持续阴雨天气
  • 十一假期，洛阳主城区核酸采样点位置...
  • 徜徉花境间 欢度国庆节【高清图】
  • 国庆往事 动人心弦
  • ?洛阳市粮食和物资储备保障中心揭牌成立
  • 中信重工：假期不停工 加班加点赶订单
  • “洛阳十大沉浸式文旅项目”评选结果出炉
  • 洛阳国有企业改革创新联盟成立
  • 政府储备肉上市 洛阳市民踊跃购买
  • 把人才放在闪亮“C”位 洛阳发出招募...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    水灵艳丽构树果

    来孟津耍吧

    秋菊迎国庆

    "炫彩菊"开惹人爱
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605