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速自查！新安县公布一例无症状感染者活动轨迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新安县人民政府网站 2022.10.04 09:06

关于公布新冠病毒无症状感染者王某志活动轨迹的通告

　　2022年9月29日判定由汝州市自驾车来新安人员王某志为新冠肺炎无症状感染者，现将其活动轨迹通告如下：

　　9月26日13：12从汝州上高速驾车来新安；14:27左右到新安县水务集团(原老城宾馆)；15：10左右到新安县人民法院门口；15:48到北冶法庭；16:38到新安县人民法院门口；16：50左右到水务集团；17:20左右驾车返回汝州。

　　9月27日14：50左右从汝州自驾车到新安县水务集团；15:14左右驾车到新安县人民法院门口；15：30驾车到水务集团；17:10左右步行沿汉关大道向西到县第二人民医院核酸采样点做核酸；19:45步行沿汉关大道向东到水务集团对面重庆麻辣粉店就餐。

　　9月28日8：30在转角楼附近逍遥镇胡辣汤店吃早餐；15：50在水务集团门口扫共享单车，沿汉关大道向西骑行；15：56转角楼向西；16：02南京路延伸线与黄河大道交汇处沿辅道向东；16：06黄河大道与上海路交汇处向北；16：08沿涧河大道向西行至体育公园西门调头；16：23将共享单车停放在人社局门口步行进入体育公园，绕网球场、体育场、体育馆散步一小时左右；17：20沿涧河大道向东步行；17：35涧河东路加油站对面；17：42涧河东路黄河路交叉口；17：48到汉关街道西侧转盘右转；17：51生殖医院门口；17：53老城十字街；18：02汉关大道建行胡同路口；18：04到水务集团；18：16到县第二人民医院核酸采样点做核酸；18：27到县第二人民医院门口东侧开封老王包子店就餐；18:42步行回水务集团。

　　提醒广大居民，凡与无症状感染者活动时间及轨迹重叠的人员，要立即主动向所在村(社区)或疫情防控部门报备，积极配合做好核酸检测，隐瞒行程或谎报活动轨迹造成严重后果的，依法追究责任。

　　自通告发布之日起，设置防外溢临时管控区(汉关街道转角楼以东、十字街以西、陇海铁路以北、黄河大道以南)，实施临时重点管理。请以上区域居民服从管理要求，足不出户，加强个人防护，不信谣、不传谣，织密织牢防控防线。

　　解除临时管控时间视疫情防控形势另行通告。

　　如遇生活、就医等困难，可拨打汉关街道便民服务热线：0379-80867586。

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年10月4日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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