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洛阳积极应对本轮强降雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.03 17:35

　　3日上午，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室组织市应急管理局、市气象局等部门，针对本周洛阳市出现的持续降雨和大风降温天气进行会商研判，指出本轮降水持续时间长、范围广，需重点防范持续降雨、部分地区大雨、局地暴雨和大风降温带来的不利影响，防范可能引发的山洪、地质灾害以及其他衍生次生灾害等不利影响。

　　就做好本轮强降雨工作，会议强调，各级各部门要严格按照省委“123321”防汛工作要求，密切监视天气、雨情发展趋势，滚动预测预报，联合会商研判，利用多种预警信息发送手段及时发布预警；突出做好山丘区在建工程、施工企业、景区等流动人口集中区域预警信息发送工作，努力做到预警信息发送全覆盖；提前预置救援队伍，根据形势及时派出工作组，深入一线督查指导，做好受威胁群众转移安置。

　　会议强调，要突出抓好地质灾害隐患点、病险水库、小型水库、淤地坝、尾矿库、在建工程安全管理，做好巡查排险；加强降雨落区山洪灾害、旅游景区、施工场所等重点区域防洪安全管理，做好受威胁人员的转移避险；防范城市内涝，落实隧道、下沉式立交、地下空间、易积水路段等危险区域的管控措施；重视持续阴雨天气、大风降温对农业生产带来的不利影响，加强秋作物抢收抢晒和秋冬种工作指导；防范大风降温对交通、电力、通信、燃气等安全管理带来的不利影响，采取有力措施，做好应对工作。

　　会议指出，要严格落实国庆假日值班值守要求，坚持24小时值班和领导带班制度，确保值班人员在岗、责任人在位。同时，要加强信息报送，及时报送汛情、险情、灾情等信息，确保人民群众生命财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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