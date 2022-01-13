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关于G30连霍高速洛阳服务区(南区)风险点阳性感染者活动轨迹的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 孟津区人民政府网站 2022.10.03 13:32

关于G30连霍高速洛阳服务区(南区)风险点阳性感染者活动轨迹的通告

　　2022年10月2日，接山东省济宁市协查函，四名同行新疆返鲁人员核酸检测阳性，曾在我区境内的G30连霍高速洛阳服务区(南区)停留，先后在卫生间、便利店活动。经当天排查核检，服务区内1名保洁人员核酸检测阳性，被判定为感染者。现将其活动轨迹通告如下：

　　10月1日7时—2日17时，感染者曾在G30连霍高速洛阳服务区(南区)卫生间、餐厅、南广场等区域工作和活动。

　　为切实保障广大群众健康安全，请上述时段到过G30连霍高速洛阳服务区(南区)或与感染者有轨迹交集或时空重合的人员，在做好个人防护的前提下，立即主动向属地疫情防控部门、社区(村)或单位报告，保持静态居家，并配合落实核酸检测、隔离医学观察、健康监测等疫情防控措施。如隐瞒不报，造成严重后果的，将依法追究相关人员责任。

　　请广大居民朋友自觉遵守疫情防控相关规定，关注官方发布的权威信息，不信谣、不造谣、不传谣；如有疑问和问题，可拨打洛阳市孟津区疫情防控指挥部咨询电话：0379-60217998。

　　洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

　　2022年10月3日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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