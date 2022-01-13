国庆假期，洛龙公安推出“官方带娃”服务

国庆假期加班，孩子没人带怎么办？洛阳市公安局洛龙分局落实从优待警举措，推出“官方带娃”服务，解决了广大民辅警的后顾之忧。

国庆假期加班，孩子没人带怎么办？洛阳市公安局洛龙分局落实从优待警举措，推出“官方带娃”服务，解决了广大民辅警的后顾之忧。

记者了解到，10月1日，洛龙区民辅警子女临时托管中心成立，首批20余名小朋友走进临时托管中心，迎来快乐的假期生活，并收到洛龙公安分局送上的节日礼物。

洛龙公安分局有关负责人介绍，为做好国庆假期安全保障工作，该局全体民辅警放弃休息，全员上岗。由于学校放假，带娃问题成了不少民辅警的烦心事。为强化暖警惠警关爱政策，进一步落实从优待警举措，该局决定成立民辅警子女临时托管中心，对3岁至12岁，家中无人照顾的民辅警子女提供临时托管服务，增强广大民警辅警的幸福感、归属感和职业荣誉感。

“官方带娃”服务得到辖区幼儿园的大力支持，托管中心设在距洛龙公安分局不远的洛龙区新思路幼儿园，该局每天安排两名民辅警和幼儿园老师们共同照看孩子。

“广大民辅警为守护群众平安，假期坚守岗位，能帮他们解决带孩子的后顾之忧，我们觉得很有意义。”该园园长魏国英说，为让孩子们度过丰富多彩的假期，幼儿园老师们轮流值班，根据孩子们的年龄特点，开设美术、音乐、诵读、手工、益智、体育等课程，还高标准提供一天三顿的营养餐。

“感谢单位提供‘官方带娃’服务，看到孩子在托管中心过得既快乐又充实，我们工作起来也更踏实有劲儿了。”洛龙公安分局安乐派出所辅警茹慧说。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 方楚 文/图)