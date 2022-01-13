预约已满！洛阳市科技馆成“热门”打卡地

国庆假期，洛阳市科技馆也成了“热门”打卡地。不少市民带着孩子到科技馆参与科普活动，近距离感受知识和科技的魅力。“火箭发射台”、音乐特斯拉、地震小屋、VR体验等展品备受欢迎。

国庆假期，洛阳市科技馆也成了“热门”打卡地。不少市民带着孩子到科技馆参与科普活动，近距离感受知识和科技的魅力。“火箭发射台”、音乐特斯拉、地震小屋、VR体验等展品备受欢迎。

据悉，洛阳市科技馆实行实名制预约入馆制度，市民可通过洛阳市科技馆微信公众号提前预约。目前，假期期间的票已全部预约满。

已预约成功的市民请注意，洛阳市外游客或14天内有外地旅居史的游客进馆前，请提前准备好48小时内核酸检测阴性证明、场所码、行程码、门票预约码，规范佩戴口罩并配合工作人员测量体温及消毒后入馆参观；洛阳市内游客进馆前，请提前准备好场所码、行程码、门票预约码，规范佩戴口罩并配合工作人员测量体温及消毒后入馆参观。

假期期间，洛阳市科技馆开放时间为9：00—17：00(16：30以后停止检票)，中午12时至14时(清场)对全馆进行消杀。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图)