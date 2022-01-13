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老人酒后在地铁站晕倒 洛阳轨道民警及时救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.03 11:44

　　“细微之处见真情，温馨服务暖人心！”2日，一名60多岁的老人和家人来到洛阳市公安局轨道交通分局第二治安派出所纱厂路站警务室，为民警送上一封手写的感谢信。

　　9月30日下午，洛阳市公安局轨道交通分局第二治安派出所纱厂路站警务室警务人员在地铁站内徒步巡逻时，恰好一辆列车抵达站台。车门打开后，一位老人踉踉跄跄从车厢中走出，毫无征兆地摔倒在地上。警务人员见状迅速上前，一边查看老人身体状况，一边维持现场秩序。

　　经检查，老人身上散发着酒气，身体并没有明显外伤，为防止老人二次受伤，站台工作人员把老人先安排到轮椅上休息，由于老人饮酒过多，意识已经模糊，说不清楚个人基本信息。

　　随后，民警通过老人的手机与家属取得联系，家属很快赶到地铁站，看到老人无恙后，拉着警务人员的手连连道谢。

　　“真是多亏了你们，太感谢了。”老人在感谢信中说。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张迅 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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