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@洛阳人，从短袖到棉衣，换装可能只需要一个晚上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.03 11:44

　　洛阳人请注意，厚衣服要提前翻出来！因为“断崖式降温+暴雨+大风”天气来了。

　　洛阳市气象台根据气象资料分析，本周前期受强冷空气、西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，洛阳市多阴雨天气，3日下午至4日有5级左右东北风，阵风6级到7级，4日至6日气温大幅下降，最高气温将降至12℃到14℃。需加强防范持续降雨和大风降温带来的不利影响。具体预报如下：

　　今天(3日)：阴天有中到大雨，南部山区局地有暴雨。偏北风3级转东北风4级到5级，气温12℃到23℃。

　　明天(4日)：阴天有小雨，南部有中雨，东北风4级左右，气温9℃到13℃。

　　5日(周三)：阴天有小雨，南部有中到大雨，气温8℃到11℃。

　　6日(周四)：阴天到多云，部分地区有小雨，气温8℃到14℃。

　　7日(周五)：多云间晴天，气温10℃到19℃。

　　8日(周六)：晴天间多云，气温10℃到21℃。

　　9日(周日)：晴天，偏北风4级左右，气温10℃到18℃。

　　本轮降水对缓解旱情、增加墒情、水库蓄水有利，但强降温、大风、降水等天气同时出现，各地各部门要防汛抗旱两手抓，密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示。

　　气象部门提醒，大家要及时关注相关预报预警信息，做好应对大风降温天气的准备，谨防冷热交替引发的身体不适；门窗、围板、棚架、临时搭建物等易被大风吹动的搭建物固紧，妥善安置易受大风影响的室外物品。同时避免前往山区、沟谷等地游玩；在江河湖面游玩的公众应注意关注临近天气预报预警信息，及时采取防范措施或调整游玩安排。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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