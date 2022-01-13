河南发布国庆假期推荐旅游线路 洛阳多个景区入选

3日，记者获悉，为满足广大群众国庆假期就近出游需求，激发文旅消费活力，河南省文化和旅游厅发布五条国庆假期推荐旅游线路，洛阳多个景区入选。 3日，记者获悉，为满足广大群众国庆假期就近出游需求，激发文旅消费活力，河南省文化和旅游厅发布五条国庆假期推荐旅游线路，洛阳多个景区入选。 据了解，此次共发布“穿越千年·文明探源之旅”“人文发现·时尚休闲之旅”“赓续精神·红色记忆之旅”“休闲度假·乡村康养之旅”“登高望远·露营赏秋之旅”5条旅游线路。其中，二里头夏都遗址博物馆入选“穿越千年·文明探源之旅”，隋唐洛阳城景区、龙门石窟入选“人文发现·时尚休闲之旅”、洛阳市栾川县潭头镇大王庙村、王坪村入选“休闲度假·乡村康养之旅”，老君山、白云山入选“登高望远·露营赏秋之旅”。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)